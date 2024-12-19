Fed放鷹！川普想干預　學者：鮑爾任期還有17個月

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，考量通膨與準總統川普帶來不確定性，放緩降息速度，市場雖出現「川普進場干預」的聲音，但學者認為，鮑爾的任期還有17個月，美國鷹派與鴿派持續角力下，貨幣政策不確定性仍高。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，川普和鮑爾在利率、虛擬幣等資產立場迥異，川普盼美國降息刺激股市、對比特幣友善；但鮑爾認為在市場混沌未明下，降息速度應放緩，Fed同時不考慮持有比特幣。

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邱達生表示，川普前次總統任內曾喊出「不知道川普敵人到底是習近平還是鮑爾」，顯示他企圖干預Fed決策，但現在的Fed是中立、獨立的決策單位，這次川普回歸是否升化兩派角力將是各界觀察重點，邱達生預期，川普的言行將讓鮑爾覺得綁手綁腳。

中國信託投信表示，Fed降息一碼，符合市場預期，但從利率點陣圖的調整來看，明年預期僅會降息兩次，大幅低於市場原先預期的四次，顯示聯準會對通膨的警戒程度仍然偏高。

法人認為，Fed這次決策會議不代表降息循環已結束，有可能僅處於或接近放慢、暫停降息的位置，導致近期債市陷入回檔盤整，但中長線仍有利債券走勢，主因川普上任後的政策尚未明朗，以及關稅引起的貿易壁壘，將會抑制全球需求的發展，對經濟產生一定的影響，所以建議投資人仍可在債券價格低檔時逢低布局。

中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，雖然此次FOMC會議充滿鷹派氣氛，也強調目前利率正處於調整過程中的新階段，將對進一步的降息保持謹慎。而降息循環隨時處於停看聽的位置但絕不是結束，整體而言，債券市場表現受到抑制，短線上持續高檔震盪，但中長線有利債券走勢，主要因降息尚未結束，而新政府的政策對未來經濟的影響會多大也有待觀察。