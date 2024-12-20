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快訊／台積電跌10元至1060　台股開盤大跌134點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（20日）以22798.39點開出，指數大跌133.86點，跌幅0.58％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1060元，跌幅0.93％；鴻海（2317）維持平盤至181元；廣達（2382）下跌0.5元至274元；陽明（2609）上漲0.8元來到79元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.33元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲15.37點或0.04％，收在42342.24點；標準普爾500指數下跌5.08點或0.09％，收5867.08點；那斯達克指數下跌19.92點或0.1％，收在19372.77點；費城半導體指數下跌77.51點或1.56％，收4893.47點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數42342.24▲15.37▲0.04%
S&P5005867.08▼5.08▼0.09%
NASDAQ19372.77▼19.92▼0.1%
費城半導體指數4893.47▼77.51▼1.56%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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