陽明董事會通過造最多13艘8千至1.5萬箱貨櫃船　用哪種新燃料未定

▲陽明海運董事會決議最多造13艘新燃料貨櫃船，新燃料選擇則未定。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(20)日召開的董事會，針對公司現行營運船隊汰舊換新與業務推展需要，決議展開新世代船舶布建計畫，以取得最多13艘8,000箱(20呎櫃)至15,000箱級全貨櫃船為範疇，依內部程序辦理後續作業，新燃料選擇則未定。

陽明表示，公司以提供客戶完整及高效率的全球運輸服務為核心，故持續優化航線布局並致力於提升船隊競爭力。本次應中長期業務穩健發展需要，陸續展開新世代節能船舶布建規畫，汰換現行營運中船齡超過20年之5,500TEU至6,500 TEU級距貨櫃船，以強化核心航線營運優勢；另為呼應氣候變遷行動。

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新船布建將有助於陽明海運未來得自主配合法規與技術條件執行減碳規畫，透過綜合評估節能技術發展及市場潔淨能源取得之實務作為，落實逐步減少溫室氣體排放、強化企業經營韌性、提供全球客戶更環保運送服務之目標。

據了解，陽明這次造船如果決定造甲醇船，原則上不會採取假甲醇預備方式，而是會直接造甲醇船，因為如果日後要加甲醇燃料主機，會多花很多錢，不過眼前甲醇燃料取得困難度較高，不像LNG是現成燃料，最後選擇仍有待觀察。