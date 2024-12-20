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台積電舉行志工大會　魏哲家、張淑芬暖謝2.5萬名志工

▲▼台積電董事長魏哲家頒發「創新模式獎」，鼓勵台積人在做公益的同時，也能發揮創新精神。（圖／台積電提供）

▲台積電董事長魏哲家頒發「創新模式獎」，鼓勵台積人在做公益的同時，也能發揮創新精神。（圖／台積電提供）

記者高兆麟／綜合報導

台積電慈善基金會昨(19)日於新竹煙波大飯店舉辦《20 有你 與愛同行》台積電志工大會，志工們結束今年平均每個月 66 場的志工服務後，在台積電慈善基金會董事長張淑芬以及台積電董事長暨總裁魏哲家的感謝中歡聚。

開場由慈善基金會董事長張淑芬致詞，除了細數今年的服務工作和諸多突破並感謝志工們走遍了台灣，把台積電的愛心送到了各個角落。更幽默地提醒志工們，雖然今天大家是來歡樂的，「但別忘了過了今天你們還是要去做志工！」逗得台下台上笑聲一片。

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現場除了播放志工服務點滴外，還特別邀請志工上台分享服務心得。為展現台積人的創新精神，重頭戲更由台積電董事長暨總裁魏哲家頒發「創新模式獎」，鼓勵台積人在做公益的同時，也能發揮創新精神，特別提到要像慈善基金會董事長張淑芬，可以把做公益做成模組，充分複製成功和有效的模式和經驗。

今年是台積電志工服務的二十週年，在志工們的努力下，今年總計有 29 個廠處、共 25,000 志工投入服務行列，比起疫情期間增加了 11,000 位志工；超過 75,000 小時的服務歷程。台積電慈善基金會更在董事長張淑芬的帶領下，積極拓展服務面向：以關切日本台積熊本廠同仁以及眷屬為出發，跨足海外與熊本當地大學以及醫療機構交流促進「健康長壽」的務實做法；首度邀請供應商響應並參與台積電志工服務，擴大服務點、線、面；為活化志工服務，透過志工增能培訓，引導資深同仁透過大學以及醫療單位的專業協助，發揮影響力、探索有價值的第三人生。 「我相信你們的行動也影響了很多人，做志工最主要是要走第一線，你能感受跟別人接觸，你觸動自己的初心，什麼叫愛，什麼叫分享，我們把這一份分享，跟著愛跟著感觸留下來，我們繼續走更遠的路！」 ，張淑芬笑著對魏哲家說：「這份送出愛的收穫也得謝謝台積電的主管們支持！」

晚會現場分享志工活動的點滴並安排了頒獎，慈善基金會於頒獎前將活動片段剪輯在會場播放，志工們收穫滿滿的成就與再一次的感動。

今年獲得長期投入志工服務的「愛心里程獎」的組織包含：廠務處用行動守護海洋，今年的「海好有你」活動在新竹南寮、台中大安、台南雙春海岸共種植 1,760 棵樹苗，清理 3,619 公斤海岸垃圾；台積植樹薪傳計畫自 2021 年 3 月啟動，至今累積種植 31.5 萬棵苗木，守護海岸線約 2.7 公里。產品工程與技術精進處及電子束作業處長期推動志工伴讀，更運用台積人的專業知識，設計人工智慧課程在偏鄉推廣 AI 科普教育；先進封裝技術暨服務處以女力志工為課程核心，以竹南廠場域特色的風力發電為主題，設計風力科普，在偏鄉推廣，除了服務學子，也療癒了志工自己。研發組織用一年的籌備和課程設計，將程式設計以深入淺出的遊戲方式，帶給偏鄉國小中高年級學童科技力量的啟發，獲得今年加入志工行列的「年度新星獎」。

本著創新服務的精神，今年「創新模式獎」，頒給由提供愛心專車的人力資源組織，直接有效解決偏鄉學子就學的問題，挽救偏鄉小學不因為學生就學不易而流失，讓偏鄉小學得以永續經營；為志工參與服務前安排增能課程的八廠，不僅豐富志工的第二專長成就自己，更以培訓成果服務別人；以及號召供應商一起投入志工服務的資材管理處，以台積電開發的晶片 app，提供長者健體課程，擴大服務層面，讓偏鄉以及弱勢族群可以得到更多服務資源。晚會中，每一張服務的畫面，不僅分享偏鄉師生的快樂，也讓參與志工們獲得滿滿的成就以及回憶。大家相約 2025 台積電志工繼續運用專業技能和創新精神號召更多志工和志同道合的供應商加入，「讓愛蔓延」。

關鍵字： 台積電

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