台股奪2024亞股最佳表現！漲幅飆近3成　韓股成最大輸家

▲台股是今年亞股中漲幅最大的股市。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

全球股市進入2024年封關倒數，在人工智慧(AI)熱潮帶動科技股，及央行放鬆貨幣政策激勵下，亞太股市表現亮眼，根據《CNBC》報導，從今年以來至本周周一（12/23日）最大贏家是台灣，全年漲幅達28.85%，大幅領先排名第2的香港16.83%，至於最大輸家則是韓國，全年跌逾8%。

另漲幅排名3~5名依序是新加坡以15.78%、日經225是15.65%、滬深300漲幅14.64%。

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根據《CNBC》報導，景順（Invesco）亞洲（日本除外）投資長Mike Shiao表示，亞洲成功地比世界其他地區更快地降低了通膨，為貨幣寬鬆鋪平了道路，隨著聯準會現已開始寬鬆周期，亞洲國家將在2025年有更大的降息空間，而寬鬆的貨幣政策往往會提振股市。

台股成亞股中漲幅最大的股市，帶動台股飆漲的主要功臣就是台積電，今年來飆漲82.12%，除了台積電，蘋果主要供應商鴻海今年也漲了77.51%。

在星展銀行的1份展望報告稱，雖然在今年的強勁成長之後，對人工智慧資料中心和伺服器的需求可能會有所放緩，但對人工智慧手機、個人電腦和其他消費性電子產品的需求可能會在2025 年增加。

星展銀行指出，全球半導體產業通常會經歷持續約 30 個月的擴張周期，目前周期於 2023 年 9 月開始，周期有可能延續到 2025 年底。

相較於台股在科技股帶動，漲勢凌駕其他亞股，但它們無法拯救韓國，韓國是唯一1個在年底出現負值的亞洲主要市場。韓國的「企業價值提升計畫」似乎未能提振股市，關稅擔憂和政治動盪加劇了不確定性，Kospi截至12月23日，下跌8.03%，成為亞洲表現最差的市場。

