財劃法三讀預算重編？　財長莊翠雲：114年下周開始怎重編

▲財政部長莊翠雲資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財劃法三讀通過，立委林德福今（25）日詢問，「預算是否要預算要重編？」、「如果要不要重編現在就不用審總預算了」對此財政部長莊翠雲反問「114年度下周開始，總預算怎麼重編？」她表示，多數地方政府都已完成審議，已經與主計總處正在討論相關窒礙，行政救濟的任何措施都會評估。

立委賴士葆則在質詢前先批莊翠雲周一未到立法院備詢，「跑去行政院罵立法院」行為不宜，賴隨後指出，財劃法修法中央多釋出3753億元，今年稅收可望超徵約5000億元，即使屬於中央部分為3500億元，也足以因應。

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莊翠雲則表示，稅收超徵5000億元裡有地方的部分，不全屬中央，扣掉地方的部分中央超徵大概3500億，這是今年的預算狀況，但實徵超過預算不是每年如此，多年來也有實徵未達預算數的情形。

另外，莊翠雲也指出，超徵部分不是拿來分配，將用來減少舉債、增加還債，以加強財政靭性，今年減少舉債1千多億元，並將再增加還債200億元，恐不足夠。

賴士葆表示，台電追加預算2000億砍掉，亞銀預算砍100萬美金，8大行庫保留盈餘1000億拿出來，就有3000億了，他同時說：「經濟部前瞻預算為何要給輝達幾百億？中華電信、台灣大哥大、遠傳27億補助砍掉，那就有了，平均每個部會砍10%，絕對夠。」