國發會：今年經濟豐收、明年利大於弊　後段製程有望全球領先

▲國發會主委劉鏡清。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

國發會今（25）日舉行2024年終記者會，國發會主委劉鏡清表示，今年整體經濟來說是豐收的一年，人均GDP、整體GDP都在國際上有傲人成績；明年變動很大，但整體而言商機不算少，尤其供應鏈發展商機很明顯，明年整體來說是利大於弊。

劉鏡清表示，過去1年推出信賴5產業發展，除了補強產業弱點，也積極發展新的未來，包括整個半導體有2個可以補強，分別是材料跟設備，台灣在後段製程上有機會成為全球領先者；AI除了零組件，也規劃光產業，光通訊在未來AI也是很大關鍵，會在未來高速成長的地方強力佈局。

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劉鏡清指出，在5G基地台也達到百分百置設率，進一步在走次世代通訊，2027年會發射第一顆低軌衛星，逐步建構完整供應鏈；軍工無人機也盤點產業缺口，佈建需要部份，強力補強弱點；安控產業也要拉10倍產值，基礎在於AI，也在均衡台灣產業發展佈建，創造生活、所得均衡，規劃6大區域發展，在不同區域發展不同產業，提供在地青年有不同發展機會。

針對明年展望，劉鏡清認為，明年機會點不算少，GDP發展各地都估在3-3.2之間，今年基底蠻高，還能往上拉代表多數都是看好，明年的確很大量的建廠計畫，台商也因川普稱60％稅有在往回移的現象，可能維持在5兆以上的國內投資，國內投資還是很暢旺，各種交通建設也都很暢旺，國內部分沒問題。

出口方面，劉鏡清指出，電子零組件有回升，GB200帶動可怕數字，封裝要求都很高，需求量Q2就進入大量，整個AI伺服器需求非常大；國內有些人在中東AI公司上班，但人在台灣，是因為AI中心希望也發展出自己的AI晶片，但供應鏈從IC設計、製造、封裝測試、組裝都在台灣，才會請台灣人在台灣規劃。

劉鏡清說，明年會有新變化，受到氣候通膨影響影響大，降雨量不穩定，農業災損比較多，影響民生物資價格變動，明年經濟發展是新常態、也是新風險，未來4年都是變動性常態，在應變速度、回應能力都會很重要，如何看到風險跟回應機會都做很多推估探討。