建新國際切入智慧物流、天然氣管標案　明年營運看雙位數成長

▲建新國際董事長陳彥銘、總經理柯勝鐘。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

建新國際（8367）董事長陳彥銘今（26）日表示，今年Q4會比Q3好，在高雄環保碼頭加入營運後，今年營運可望創下新高；明年則有高雄港印度天然氣管標案、切入台北港智慧物流，可望再繳出雙位數成長，在這2大本業帶動下，明年營運展望樂觀。

陳彥銘指出，明年除了高雄港印度天然氣管標案之外，子公司新科負責營運台北港的冷鏈智慧物流，可結合醫療、AI產業鏈，預期明年可帶來明顯助益。

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總經理柯勝鐘表示，台中港除環保卸煤碼頭需求穩定上升，安平港也已取得非煤炭業務，預計明年Q1挹注營收；高雄港目前已順利獲得印度天然氣海管4年標案，尚不包含安裝標案，每年可增加約1-2億元營收；3大港口明年將對公司帶來顯著成長。

此外，公司近期正式獲得第2家銅土客戶簽約，歸功於建新在亞洲地區的整合性物流作業頗有名聲，躍升為全亞洲第一的銅土轉運中心，並符合客戶ESG與品質需求而重新回歸：建新在第一家銅土客戶滲透率，亦開始提高。

建新前11月累計營收26.38億元、年增28.75%，前3季每股純益2.77元，本業創歷史次高；去年配發現金股利2.5元，現金配發率近8成。法人推估，建新明年Q1營收可望年增2成，全年展望亦樂觀。

柯勝鐘強調，今明年獲利若走高，公司仍將維持一貫高配息政策，祈擠身高股息個股之列。