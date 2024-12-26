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比台灣買武器預算還高！馬斯克AI新創公司　今年已募資4000億台幣

▲馬斯克,Elon Musk。（圖／Elon Musk‘s X）

▲ 馬斯克去年3月成立的新創公司xAI，在2024年已2次募得60億美元資金，等於120億美元（近4000億台幣）到手，吸金能力極為驚人。（圖／Elon Musk‘s X）

文／劉煥彥／今周刊

AI（人工智慧）大趨勢來臨，但不是每個國家都玩得了全球霸主美國能玩的規模。光是以錢潮為例，全球首富馬斯克（Elon Musk）去年3月成立的新創公司xAI，在2024年已經兩次募得60億美元資金，等於120億美元（近4000億台幣）到手。

若以我國國防部編列2025年整體國防預算6400多億元為例，其中攸關研發與採購的「軍事投資」預算為1458億元，這等於光是馬斯克今年為自家AI新創公司募得的資金，比台灣一年購買軍備的預算還要多！

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那，台灣投入AI發展的機會在哪裡？

有多年創投經驗的台大商學研究所兼任教授，也是美國科技私募基金安卓樂資本（Andra Global）合夥人林家振觀察，若以AI科技產業價值鏈的四大環節來看，台灣在雲端協作與大語言模型（LLM）這兩個環節，與美國以外的其他國家一樣，其實沒啥機會。

真正有機會可以發展的，是在最後一個環節的「應用與解決方案」，因為外來的和尚有可能水土不服，拿出在地化方案需要靠台灣的本地業者。

ChatGPT問世前的五年，軟體巨頭已重兵發展AI

林家振上周四（12日）應邀出席國立台北大學校友總會及該校經濟學系系友會共同主辦的「2024第五屆臺北經濟論壇」，以「AI人工智慧發展與生態系趨勢」為題發表專題演講。

林家振表示，早在2022年11月ChatGPT問世前的五年期間，主要軟體業者已經重兵發展人工智慧，AI的新創公司數量已經增加五倍，「所以不是只有ChatGPT引進之後，AI才開始發展，它前面五年各大軟體業者都已經投入到這個領域」。

他也提到，矽谷有句話是說，「軟體正在吃掉這個世界，但是AI出來的時候，會把整個世界都吃掉」。

「軟體正吃掉這個世界，但是AI出來後，會吃掉整個世界」

林家振也提到，AI相關的美國創投市場，不僅規模驚人，且成長速度超快。

以馬斯克去年成立的xAI為例，到了今年5月營收已達1億美元，同期市值也更有180億美元，如今更達到500億美元，「所以美國這個發展比其他國家都要快太多」。

若以資金量來看，專門開發大語言模型（LMM）及系統平台的新創公司Antropic，今年就獲得科技巨頭亞馬遜（Amazon）的兩筆大額投資、各４０億美元，也就是今年就拿到亞馬遜高達80億美元（逾2600億台幣）投資。

「這是亞馬遜成立到現在，對外投資最大的一家公司。」

台大商學研究所兼任教授林家振認為，若不論台積電，台灣在全球AI產業價值鏈的機會，在終端的應用面比較大

▲台大商學研究所兼任教授林家振認為，若不論台積電，台灣在全球AI產業價值鏈的機會，在終端的應用面比較大。（圖片來源：台北經濟論壇主辦單位提供

不僅如此，馬斯克的xAI，光是今年就募得120億美元（近4000億台幣）！

林家振以台日兩國的國防預算為例說明，2024年美國AI圈光是xAI及Antropic的募資，就拿到200億美元（約6500億台幣），這跟我國一年國防預算幾乎無分軒輊，也達到日本年度國防預算三分之一的程度。

AI價值鏈四大環節，台灣只在最後一個較有機會

那麼，台灣的機會在哪裡？

林家振以他服務的安卓樂資本所整理的AI產業價值鏈四大環節來看，台積電是唯一擠進「訓練生成式AI的加速硬體」的台廠，其他都是Google、高通、輝達等美國科技業巨頭。

至於「雲端服務」及「大語言模型」這兩個環節，不但是台灣玩不起，其他國家也幾乎玩不起。

只有在第四個環節「應用與解決方案」，他認為台灣仍有機會。

Applicaton（應用）每個國家都不一樣，每個國家根據你的風土、文化、民情，會有不同的application，國外的application不見得適合台灣使用，所以台灣在這一段是會有機會。」

 

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