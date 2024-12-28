美元創10年最強表現！　大摩「衰敗論」VS. 謝金河：崩潰機率不大

▲美元創近10年最強表現。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

2024年即將邁入尾聲，《彭博》美元指數今年以來已上漲超過7%，全年有望創下2015年以來、近10年的最佳表現，但摩根士丹利（簡稱大摩）提出2025金融市場的10大驚奇中卻大膽預測美元會崩跌，《財信傳媒》董事長謝金河在臉書上認為，美國總統當選人川普從上一任主張「弱勢美元」，但現在供應鏈轉移回美國，美國仍是吸金大國，川普的下一個未來是強勢美元，美元崩潰機率不大。」

以下是謝金河臉書內容：

[廣告]請繼續往下閱讀...

近廟欺神：大摩的美元衰敗論

2024年即將走入歷史，摩根士丹利提出2025金融市場的10大驚奇，大膽預測美元會崩跌，從目前的108跌到101，對比美國銀行看好美國繁榮，看好美元、美債及虛擬貨幣。美國銀行認為美國將獨享「通脹的繁榮」，其他市場則面臨「通縮的衰退」。這兩個版本正呈現完全不同的預測，我比較認同後者。

這些年看衰美國及美元的專家可以排隊一大串，像末日博士魯比尼，富爸爸的作者羅伯特清崎，差最多的是吉姆．羅傑斯，這廿多年來，他看好中國，人民幣及商品，每年都說美國股市要崩潰，美元霸權地位結束，但結果都和他相反。

摩根大通的Jamie Dimon也是美國的大空頭，他認為美國要加息到7~7.25%，美國才能抵抗通貨膨脹，這些年他非常看壞美國經濟。他也一度大嘴巴說摩根大通會活得比中國共產黨久，第二天就改口道歉！

2024年快結束了，這個世界集中化趨勢愈來愈鮮明，美國市值最大的企業市值逾10兆美元，超過上海，深圳股市的總合，美國前5大市值公司加起來逾15兆美元，一家蘋果市值超過英國，法國，德國一個國家的股市總合。

上一次川普上台，他主張弱勢美元，他一直掛在嘴邊的「美元那麼強勢，如何與中國競爭？現在供應鏈轉移，川普警告不使用美元的金磚國家要課100%關稅，他的下一個未來是強勢美元，美元崩潰機率不大。

況且美國利率在4%以上，美元，美債回報率都比其他國家高，美國仍是吸金大國，美元要崩潰，我覺得機率很小！除非這個世界又有一個大國崛起！

