資料中心晶片需求放緩？　輝達供應商：AI智慧手機扮及時雨

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒BusinessInsider報導，NVIDIA的設備供應商Advantest表示，如果大型科技公司在資料中心的支出放緩，半導體公司將遭受損失。他補充說，AI智慧型手機可以挽救局面，Advantest執行長Doug Lefever表示，經濟衰退不必持續很長時間就能對產業產生明顯影響，鑑於超大規模企業在該領域的集中度，數據中心建設的任何放緩都將對供應鏈產生巨大影響。

微軟、亞馬遜和 Meta Platforms 等公司已向AI基礎設施投入數千億美元，這讓華爾街既興奮又擔憂。今年底，超大規模企業將在AI晶片和資料中心上花費估計2220億美元來運行新興技術。

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儘管AI支出預計將持續激增，但一些行業觀察人士對這種支出熱潮能否持續感到擔憂，尤其是如果人工智慧沒有達到宣傳的效果的話。就連Salesforce執行長 Marc Benioff 也對人工智慧方面的過度支出發出了警告，他在本月稍早將其描述為一場「逐底競爭」，雖然許多公司大舉進軍此類公共雲，但他認為必須謹慎對待投資金額。”

Advantest執行長Doug Lefever有充分的理由密切關注該領域，對人工智慧的熱情使得半導體變得越來越複雜，從而增加了對 Advantest 設備的需求。這家總部位於東京的股票今年的美國存託憑證 (ADR) 上漲了 71.32%。

Lefever表示，每個人都屏住呼吸，等待人工智慧手機的殺手級應用程式，如果這種情況發生，人們開始更換手機，那將是瘋狂的。

華爾街分析師同樣看好人工智慧手機，並已考慮價格目標。週四，韋德布希證券 (Wedbush Securities) 將蘋果目標價上調至325美元，理由是人們對Apple Intelligence抱有很高的期望。分析師 Dan Ives表示：「這將是一個持續多年的人工智慧之旅，它將透過其下一代晶片架構、硬體版本以及圍繞許多消費者最終會接受的人工智慧基礎構建的未來iPhone 型號來定義蘋果的未來。」