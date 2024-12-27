黃志芳：貿協從沒忽視大陸市場　至今仍維持六個據點、四站聯絡員

▲右起貿協副秘書長邱揮立、董事長黃志芳、秘書長王熙蒙、副祕書長周秀隆在年終記者會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳昨(26)是在年終記者會上答覆媒體詢問時表示，貿協從來沒有忽視中國大陸市場，雖然這幾年我國對中國出口比重下降，大陸還是非常重要的市場。貿協在北京、上海、廣州、青島、大連、成都的代表處，以及在廈門、南寧、南京、武漢的聯絡員都提供正常服務。

黃志芳指出，今年1到11月台灣對美出口比重成長到23.5%，中國降到20.5%，反映供應鏈重組、中國內需不振等問題，但中國大陸還是台灣很重要的貿易夥伴，服務據點與相關活動都不會減少。

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貿協高階表示，為協助台商拓銷中國大陸市場、尋找潛在商機，在中國大陸的6個代表處，是北京官方正式認可的單位，4個聯絡處，因未獲正視認可，改派聯絡員在當地提供服務，主要提供台商兩岸各項經貿資訊，以及提供貿協各項會展資訊與邀請。

曾經在中國大陸場場爆滿的台灣名品展，國民掌執政時期共舉辦8年，每年舉辦6到8場，累積創造逾5482億 台幣商機，在蔡英文總統上台後因為兩岸關係不佳被喊卡。根據貿協統計，台灣名品展8年內在中國24個城市舉辦過48場次，吸引超過1161萬人次參觀，參展的台灣企業超過2.3萬家，促成168億美元，約5482.68億台幣，平均每年至少有超過685億的外貿金額入帳。

貿協目前在全球40餘國設有64個海外據點，因為有總量管制，去年將在美國邁阿密的據點撤銷，改在達拉斯設點，另在科威特的據點撤銷，改在沙烏地阿拉伯利雅德設點，明年則準備第二季在捷克設點，會取消歐洲哪個點有待觀察。