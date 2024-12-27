ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

黃志芳：貿協從沒忽視大陸市場　至今仍維持六個據點、四站聯絡員

▲右起貿協副秘書長邱揮立、董事長黃志芳、秘書長王熙蒙、副祕書長周秀隆在年終記者會上。（圖／記者張佩芬攝）

▲右起貿協副秘書長邱揮立、董事長黃志芳、秘書長王熙蒙、副祕書長周秀隆在年終記者會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳昨(26)是在年終記者會上答覆媒體詢問時表示，貿協從來沒有忽視中國大陸市場，雖然這幾年我國對中國出口比重下降，大陸還是非常重要的市場。貿協在北京、上海、廣州、青島、大連、成都的代表處，以及在廈門、南寧、南京、武漢的聯絡員都提供正常服務。

黃志芳指出，今年1到11月台灣對美出口比重成長到23.5%，中國降到20.5%，反映供應鏈重組、中國內需不振等問題，但中國大陸還是台灣很重要的貿易夥伴，服務據點與相關活動都不會減少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貿協高階表示，為協助台商拓銷中國大陸市場、尋找潛在商機，在中國大陸的6個代表處，是北京官方正式認可的單位，4個聯絡處，因未獲正視認可，改派聯絡員在當地提供服務，主要提供台商兩岸各項經貿資訊，以及提供貿協各項會展資訊與邀請。

曾經在中國大陸場場爆滿的台灣名品展，國民掌執政時期共舉辦8年，每年舉辦6到8場，累積創造逾5482億 台幣商機，在蔡英文總統上台後因為兩岸關係不佳被喊卡。根據貿協統計，台灣名品展8年內在中國24個城市舉辦過48場次，吸引超過1161萬人次參觀，參展的台灣企業超過2.3萬家，促成168億美元，約5482.68億台幣，平均每年至少有超過685億的外貿金額入帳。

貿協目前在全球40餘國設有64個海外據點，因為有總量管制，去年將在美國邁阿密的據點撤銷，改在達拉斯設點，另在科威特的據點撤銷，改在沙烏地阿拉伯利雅德設點，明年則準備第二季在捷克設點，會取消歐洲哪個點有待觀察。

關鍵字： 黃志芳沒忽視大陸市場六個據點四站聯絡員

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

世紀「無人機題材」漲勢兇猛！　遭強制公布11月每股賺3.77元

世紀「無人機題材」漲勢兇猛！　遭強制公布11月每股賺3.77元

半導體類股世紀民生（5314）跨足領域多元，其中自主研發無人機進入量產，股價強勢上漲，今（27）日股價收660元漲停價，近2個月飆漲快2倍，因多次達公布注意交易資訊標準，今日公布11月單月每股盈餘（EPS）賺3.77元，比去年同期大增1350%。

2024-12-27 15:19
台積電日本廠量產了！　 本周正式通知熊本縣政府

台積電日本廠量產了！　 本周正式通知熊本縣政府

日本熊本縣知事木村敬今天透露，台積電位在熊本縣菊陽町的第一工廠已開始量產。這座工廠將製造日本國內目前最先進的12至28奈米製程的邏輯半導體，並供貨給索尼集團等客戶。

2024-12-27 12:42
輝達市值緊咬蘋果　外媒揭雙方多年恩怨秘辛

輝達市值緊咬蘋果　外媒揭雙方多年恩怨秘辛

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）今年以來股價勁揚190%，市值突破3兆美元（約新台幣98兆元），一度擠下蘋果登上全球市值一哥。外媒揭露，輝達晶片雖然受到微軟、亞馬遜等大廠青睞，但蘋果卻非輝達主要客戶，雙方恩怨可追溯到約20年前。

2024-12-27 12:01
台積電擴大高雄投資　P4、P5廠預計明年動工

台積電擴大高雄投資　P4、P5廠預計明年動工

台積電持續擴大投資高雄，規劃於P3廠房東側土地接續啟動擴建計畫，延續先進製程，發揮產能群聚綜效，擴建的P4、P5廠房預計2025年動工。

2024-12-27 12:08
加油喘口氣　下周汽、柴油估實際不調整

加油喘口氣　下周汽、柴油估實際不調整

美國消費者信心指數近3月來首次下降，加上俄國德魯日巴輸油管恢復供應，預計國際油價走勢將放緩，國內油價估將持穩，下周汽、柴油預估實際不調整。

2024-12-27 11:57
12月消費信心連3降！股票投資跌最重　房市指標探低點

12月消費信心連3降！股票投資跌最重　房市指標探低點

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布12月消費者信心指數（CCI）總指數為74.61點，月減0.88點，連續3個月下滑，且6項分項指標全數下降，以投資股票時機跌最重；值得注意的是，房市信心跌破樂觀水準，轉呈悲觀，指標下探近4年半低點。

2024-12-27 11:53
ASML執行長首談中國半導體技術　估至少輸西方10-15年

ASML執行長首談中國半導體技術　估至少輸西方10-15年

荷蘭半導體設備廠艾司摩爾（ASML）執行長Christophe Fouquet日前表示，由於美國禁令，中國無法獲得最新的EUV，因此與台積電、三星、英特爾等公司相比，中國技術至少10-15年。

2024-12-27 11:50
「機器人之眼」發酵！能率集團重拾漲勢　佳能放量站回70元

「機器人之眼」發酵！能率集團重拾漲勢　佳能放量站回70元

光學廠佳能（2374）明（2025）年將出貨機器人視覺產品，因為被賦予「機器人之眼」題材，昨（26）日漲多壓回整理，今（27）日重拾漲勢，開低立刻急拉向上重返70元大關，成交量爆出10萬張大量，集團旗下能率網通（8071）一度漲停，IKKA-KY（第一化成控股公司，代號2250）漲多遭到分盤交易，依然維持3%多漲勢，股價一度站回140元，能率創新（5392）漲幅達4%。

2024-12-27 11:01
資料中心晶片需求放緩？　輝達供應商：AI智慧手機扮及時雨

資料中心晶片需求放緩？　輝達供應商：AI智慧手機扮及時雨

根據外媒BusinessInsider報導，NVIDIA的設備供應商Advantest表示，如果大型科技公司在資料中心的支出放緩，半導體公司將遭受損失。他補充說，AI智慧型手機可以挽救局面，Advantest執行長Doug Lefever表示，經濟衰退不必持續很長時間就能對產業產生明顯影響，鑑於超大規模企業在該領域的集中度，數據中心建設的任何放緩都將對供應鏈產生巨大影響。

2024-12-27 10:50
2024年台股居亞股漲幅之冠　謝金河點出關鍵在ETF

2024年台股居亞股漲幅之冠　謝金河點出關鍵在ETF

2024年進入倒數計時，台股即將封關，財信傳媒董事長謝金河在臉書以「台股生態系出現重大改變」為題撰文，把今年台股29.5%的漲幅，與陸股、韓股做類比，台股大盤之所以有這麼大漲幅，台積電（2330）、鴻海（2317）兩檔權值股扮演要角，ETF則是改變台股資金結構的關鍵。

2024-12-27 09:58

讀者迴響

熱門新聞

國泰金控點亮台北101　跨年倒數光雕傳遞祝福

4檔ETF定期定額27個月績效揭曉！

三重小坪數新案熱　在地：未來將現換屋潮「3~4房中古屋受惠」

貨櫃航運股只能賭短線？　法人：供給過剩長線風險大

高息ETF績效全陣亡！緊盯年底行情　跟著大盤更吃香

資策會攜手南臺灣兩所大學　啟動生成式AI教育合作

台積電日本廠量產了！　 本周正式通知熊本縣政府

中環再買陽明4332張　從餘額看近月賣出3250張

台積電擴大高雄投資　P4、P5廠預計明年動工

金管會7大新制　明年1月陸續上路

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366