高雄港估今年櫃量增3.6%、營收增2.84%　明年將辦綠色燃料加注招商

▲長榮2.4萬箱貨櫃船彎靠高雄港第七貨櫃中心。（圖／高雄港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

高雄港務分公司昨(27)晚發布訊息指出，今年因全球經濟平穩復甦，帶動進出口貨量，在營業收入部分，估為90.11億元，年增2.49億元，成長2.84%，預估貨櫃裝卸量約915萬箱(20呎櫃)，較去年的883萬箱成長3.6%。明年第四貨櫃中心將重新配置與招商，並辦綠色燃料加注招商及多個貨櫃碼頭改建等。

高雄港務分公司今年完成的重大工作包括：

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1.高雄港第七貨櫃中心全面啟用：高雄港洲際二期第七貨櫃中心共有5座深水碼頭，水深達18米。本計畫2期皆辦理完成、全面啟用，長榮海運公司年貨櫃裝卸量可望提升至450萬TEU，長期更可成長達到650萬TEU，確保高雄港樞紐港地位。

2.辦理洲際一期A6碼頭離岸風電招商案：為配合國家能源政策及符合港區建設發展規劃，由本公司興建並出租高雄港洲際一期A6碼頭，並由華新麗華股份有限公司與洲鉅風電能源股份有限公司分別租用碼頭暨後線場地3.9公頃及3.6公頃，兩案皆已於113年完成簽約。

3.第一郵聯通運股份有限公司續租前鎮商港區海運快遞專區暨第一單元倉庫(1樓)5年：第一郵聯通運股份有限公司為延續經營高雄港海運快遞貨物專區及自由貿易港區業務，續租前鎮商港區第一單元倉庫1樓5年，持續提供國際電商及自貿貨物便捷物流服務。

▲名勝世界壹號8月高雄母港啟航，今年首次靠泊高雄港旅運中心。（圖／高雄港務分公司）

4.成功爭取郵輪停靠、優化場站設施並辦理國際客船優惠措施：除了碼頭碇泊費全免，旅客服務費減免等優惠，亦積極參與郵輪論壇並拜會重要郵輪航商，成功爭取海洋富士規劃114年掛靠高雄港4艘次及飛鳥二號掛靠高雄港2艘次。另外也於高雄港18號碼頭進行登船廊道新建工程，預計於114年第1季完工，可供2艘郵輪同時作業並優化25萬總噸級大型郵輪靠泊服務環境及通關效率。

5.安平港暫時提供14號碼頭、21號碼頭及後線場地，作為離岸風電水下基礎防淘刷工程之拋石堆儲、裝船使用，增裕年營收約新臺幣0.24億元。

6.為完善漁光島沙灘交通系統、遊憩安全及救災需求，辦理漁光島沙灘基礎設施開發，包含停車場、公廁及盥洗設施、漁光大橋路型調整、北觀光開發區域生活汙水納管等設施新建、改善工程，部分工程案已於112年12月開工，整體預定於115年完工；另與臺南市政府攜手，預定於漁光島沙灘南、北端各劃設寬15公尺及8公尺計畫道路，工程案已於113年3月5日決標，預定於115年完工。

7.布袋港客運服務區(含兩座圓庫)租賃經營：布袋港水泥圓庫區囿於航道水深條件不再作為水泥產業使用，並經環評變更為客運服務區，本區配合港區發展定位轉型為觀光遊憩用途，經積極活化招商，預定於113年12月底完成契約簽訂，業者規劃引進極限運動、餐飲及文創等產業進駐並與鄰近之旅客服務中心串聯成為客運專區，冀能進一步帶動嘉義沿海地區之休閒觀光遊憩產業發展。

8.布袋港為推動行政院「向海致敬」政策並打造友善釣魚環境並維護垂釣區設施，委由專業釣魚協會團體、保全公司賡續辦理垂釣區域釣客服務與安全管理之現場維護作業，以落實專業管理並提供適宜釣魚環境。

9.金龍頭開發招商案：澎湖港金龍頭灣區已於113年9月完成招商並簽訂契約，業者預計投資6.3億元，規劃經營旅館、餐飲、零售、小型船渠及藝文空間，另結合沙灘遊憩區、郵輪碼頭及周邊旅遊景點，打造國際級觀光水岸廊帶，提升澎湖觀光旅遊品質。

10.為推動澎湖為郵輪跳島示範港，於110年進行澎湖港馬公碼頭區#1碼頭延建工程，於113年3月完工使用，碼頭長度380公尺，水深-10公尺，可提供15萬總噸郵輪靠泊，113年計有5艘郵輪到港靠泊，最大噸位為7.6萬噸。

▲高雄港洲際一期A6-B離岸風機水下基礎生產及發貨基地願景圖。（圖／高雄港務分公司）

高雄港務分公司表示，明年重點工作包括：

1.高雄港第四貨櫃中心碼頭重配置計畫：包含115-117號碼頭招商規劃及118-119號碼頭後線場地租賃案，前者啟動與多家潛在業者洽談，後者已與業者洽談租用碼頭後線場地作為鋼管堆置及佈管施工作業基地。

2. 高雄港綠色燃料加注服務招商作業：為滿足航商業者船舶替代燃料之加注需求，積極規劃船舶綠色燃料(包括甲醇、LNG等)加注服務，戮力促成主管機關、航商以及相關能源業者之合作，預計於114年完成高雄港船舶綠色燃料加注作業規範及公告實施。

3.高雄港洲際液化天然氣接收站及原油作業基地合作開發案：中油股份有限公司規劃於高雄港洲際二期用地興建液化天然氣接收站，以穩定供應國內天然氣需求，本案開發內容包含洲際二期第二區用地(約39公頃)、新建LNG卸收碼頭2席及外廓防波堤，規劃114年第3季開工。

4.賡續推動「高雄港#27~#28碼頭改建工程」、「高雄港洲際A6碼頭護岸及新生地填築工程」、「高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭改建工程」等工程，戮力提供優質港埠作業環境。

5.安平港4座離岸風電碼頭於113年皆已陸續提供業者使用，執行離岸風電水下基礎裝卸儲運。後續將持續配合政府第三階段離岸風場開發，推動離岸風電業務，全力發揮「安平港離岸風電備援基地」功能，有效提升及帶動整體港埠土地利用與價值。

6.海洋委員會海巡署艦隊分署興建澎湖港龍門尖山碼頭區11號碼頭案：海洋委員會海巡署艦隊分署為持續推動國艦國造政策，提升海巡艦艇強化編裝發展，依據行政院112年7月6日核定之「海巡碼頭113-116年整體發展計畫」，規劃於龍門尖山碼頭區11號碼頭建置海巡艦艇專用泊靠碼頭，預計於114年完成規劃設計後開始動工，116年完工啟用。