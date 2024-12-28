明年AI續旺　專家建半導體ETF搭上卡位熱潮

▲AI應用百花齊放，ETF投資卡位。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達取代蘋果或Google成為優秀的工程師，大學畢業生最想工作的企業前1∼2名，這也代表輝AI趨勢明確達，國泰投信團隊進一步分析市場，2025年的投資重點仍會聚焦AI，預計明年開始有機會看到百花齊放的應用出現，根據科技產業研調機構Omdia最新研究顯示，隨著生成式AI應用蓬勃發展，2027年市場營收預期調升至130億美元，推動2027年AI軟體市場總額達1600億美元，隨著AI應用普及，將帶動半導體市場倍數擴大，盡早投資半導體ETF是投資人的好選擇。

國泰投信表示，根據12月份美銀經理人調查統計，60%的經理人預期經濟軟著陸，33%的經理人預期「不著陸」，創8個月以來新高，而認為會「硬著陸」的僅有6%，來到6個月低點，顯示全球經理人持續看好全球經濟表現。

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其中經理人相對看多股票，且以美股為首選，現金比率來到3.9%，為近2年最低，且超配美股的比率也來到疫後以來的新高，顯示對投資美國企業是樂觀的，建議投資人可以逢低分批進場，卡位AI發展利多，可望迎接未來的成長行情。

國泰費城半導體(00830)基金經理人李翰林指出，00830追蹤美國費城半導體指數，聚焦美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包括輝達、博通、艾司摩爾、高通及台積電等重量級業者，具成長潛力與獲利能力，

