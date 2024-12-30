台驊控股打造全新共享空間　T3CO韻驊共享辦公室助力新創與商務發展

▲驊韻共享辦公室生態客廳。（圖／驊韻提供）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股集團(2636)為提升自有資產使用效益並扶植高潛力新創企業，轉投資的「T3CO 韻驊共享辦公室」位於信義區忠孝東路、基隆路黃金地段，距離市政府捷運站步行兩分鐘即可抵達，可供商務人士往來國際會議中心、世貿展覽館等重要會議場所洽公、參展及出席會議。

T3CO共享辦公大樓坐擁375坪的高層樓空間，其中包括固定辦公座位、流動辦公座位及專屬辦公室，並量身打造輕隔間辦公室，讓進駐團隊在共享空間中也能擁有高度的專注與隱私。

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除了專業軟硬體設備以外，T3CO 也提供專業的辦公環境，包括電子升降桌椅，讓會員即使處於長時間的工作也能保持舒適的姿勢；提供會議室、直播間、淋浴間等設施，包含高速網路、印表機、商業登記及商務處理等服務。

▲隔間辦公室、固定辦公桌、豪華水吧接待區。 （圖／韻驊提供）

T3CO 還精心設計了日租、短租等彈性選擇，滿足不同客戶的多元需求，無論是臨時需要辦公空間進行一場重要會議，還是為特定專案尋找短期合作場地，甚至是追求彈性工作模式的自由工作者，T3CO 都能根據租戶的需求選擇不同的租期，提供全方位商務解決方案。

T3CO 不只是舒適且專業的工作空間，同時也提供場地租借服務及音響投影等專業設備，可容納約100人，也會不定期舉辦各類社交活動、專業講座和工作坊，讓會員能夠擴展人脈並尋找潛在的合作機會。

在 T3CO 可以與來自不同行業的專業人士互動，從彼此的經驗和專業中獲得靈感，激發更多創新想法。即日起，租賃共享辦公室1年，即可享有專業的借址服務，讓公司輕鬆完成營業登記，更多詳細資訊請洽致電 +886-2-2756-5735 / +886-965-302-968 詢問。