96％企業發年終「平均1.39個月」　金融業近2個月居冠

▲企業發年終調查。（圖／1111人力銀行提供）

記者廖婕妤／台北報導

農曆新年腳步臨近，各行各業紛紛揭曉年終獎金，長榮海運（2603）以「20個月年終」再度登上焦點，長榮航（2618）則發放7個月、星宇航空（2646）發放2個月年終，都優於去年，這場企業年終獎金的大比拚，不僅展現各企業的實力，也成為吸引人才的關鍵手段。

根據1111人力銀行調查，今年有96% 企業願意發放年終獎金，平均發放1.39個月，兩項指標皆較去年同期上升；交叉分析來看，今年工商業服務業（金融業） 平均發放1.97個月年終獎金，成為最慷慨的產業，主要是因14家上市金控截至11月合計獲利達5,714億元，年增58.8%，創下歷年同期新高密切相關。

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資訊科技業以1.6個月列居第二，台灣高科技產業登全球科技發展關鍵要角，目前1111人力銀行資料庫中有超過14萬筆科技業的工作機會數，為了搶人留才，有76％科技業今年有調薪計畫；運輸物流業以平均1.5個月的年終獎金位居第三，受惠於航運市場持續回溫，以指標海運龍頭長榮（2603）為例，就大手筆給出了20個月年終，拉高整體產業平均值。

另針對今年無法發放年終獎金的企業，調查顯示，有24% 是因為今年獲利表現未如預期，而無法提供年終獎金；另有12% 的企業表示，基於員工表現未達標準，選擇不發放相關獎勵。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據早先勞動部發布的首份《產業缺工試查報告》，截至今年7月底，全台有約 6.6 萬個職缺超過半年無法填補，其中以製造業缺工最為顯著，缺工數達2.1萬個，占比高達31.9% 。

這一現象也與調查結果相符，在願意發放年終獎金的企業中，製造業占比最高，達48.7%。顯然，年終獎金已成為企業應對缺工壓力的重要手段。

值得注意的是，調查也顯示出，86.5% 的發放年終獎金企業選擇「全員皆可領」，說明了大多數企業願意讓利，藉此增進員工的滿意度與向心力，迎接新一年的挑戰。