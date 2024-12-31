台船承造海洋委員會2艘調查船　致力提升海洋研究能量

▲海洋委員會國家海洋研究院「100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船」開工典禮貴賓合影。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)承造海洋委員會國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船各1艘，31日下午吉時，在台船公司高雄廠區舉辦兩型船開工典禮，由台船公司黃正弘董事長及海洋委員會國家海洋研究院陳建宏院長共同主持，特別邀請海洋委員會管碧玲主任委員見證觀禮。

本建造案於113年3月15日決標，預計116年11月26日兩型船交船。為提升海洋研究能量與國家海域資料完整性等任務，台船表示將戮力以赴，並依合約期程完工交付國家海洋研究院使用。

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100噸級海洋基礎資料調查船為進行淺海生態調查任務之近海海洋調查船，目的是執行海洋生態與保育相關調查之樣本收集工作，並能支援近岸地形測繪及小型科儀施放維護工作。船長35公尺，船寬7.5公尺，船深3.7公尺，船體為鋼質船身，上構為鋁合金結構，試航船速為12節，續航力可達500浬。本船設計為雙俥雙螺槳推進，具備低轉速運作能力，為複合推進動力模式驅動左右舷推進軸及螺槳。作業船速時以電動馬達經減速機驅動螺槳；全速航行時則以推進用柴油主機經減速機驅動螺槳。

300噸級海洋基礎調查船為進行淺海與離島探測調查任務之近海海洋調查船，能支援大型研究船進行短期調查任務及小型科儀施放維護工作。船長40公尺，船寬9公尺，船深3.7公尺，材質、船速及續航力同100噸級。本船具備動態定位系統，舵、螺槳與側推進器可使用動態定位系統操控，駕駛室內設有後操控站，可面向船艉操船，大大提升船隻可操作性，能適應各種情形下的海洋資料蒐集任務。

此兩型調查船均有與其任務相適應的調查儀器設備，包括淺海多波束聲納或單波束聲納以收集淺海海床及海底地形測繪資料，甲板機械進行小型水下設備或感測器之施放、拖曳及回收，溫鹽深儀與輪盤採水器收集海水及樣本儲放，並設有多種實驗室及儀控室，具備資料、樣本收納及研究環境，提供海上即時分析處理、計算及保存等作業需求。

本案新建之調查船性能均大幅超越現有研究船，可有效提升我國海洋研究能量，探索海洋、豐富人民海洋生活。台船公司為提升人類對海洋的理解、同情、合作及承諾盡一份心力責無旁貸，協助國家透過海洋提升台灣的國家競爭力。