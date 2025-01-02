經部公告今年度再生能源躉購費率　太陽光電費率調降

▲太陽光電。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部今（2）日公告114年度再生能源電能躉購費率，內容與草案相同，其中，與去年度相比，太陽光電屋頂型1瓩以上不及10瓩級距躉購費率與去年度第2期持平，其餘分類級距微幅調降；小水力發電新增1-100瓩費率級距，反映規模成本差異；另躉購費率各項獎勵及配套機制，則全數延續。

太陽光電區分上下半年2期費率，第1期費率介於每度3.5337元~5.7055元，第2期費率介於每度3.5037~5.6279元；風力發電維持113年度費率水準，不及30瓩陸域風電，躉購費率每度7.4110元；30瓩以上陸域風電，躉購費率每度2.1286元；離岸風電，躉購費率每度4.5085元。

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生質能發電維持113年度費率水準，沼氣分類躉購費率每度7.0192元；固態生質燃料及國內農業剩餘資源分類，躉購費率每度5.1407元；其他分類之躉購費率為每度2.8066元；廢棄物發電一般及一般事業廢棄物分類維持113年度費率水準，躉購費率每度3.9482元。

小水力發電1-100瓩費率級距，躉購費率每度4.9548元，其餘級距維持113年度費率水準，100瓩以上不及500瓩、500瓩以上不及2,000瓩、2,000瓩以及不及20,000瓩，躉購費率分別為每度4.8936元、4.2285元、2.8599元。

地熱發電維持113年度費率水準，不及2,000瓩，躉購費率每度5.9459元、2,000瓩以上，每度5.1956元；海洋能發電維持113年度費率水準，每度7.3200元。

經濟部補充說明，預告期間外界關心之太陽光電躉購費率不宜調降、小水力躉購容量級距更細緻，以及費率水準提升、海洋能躉購分類細緻化、訂定浮動離岸風電躉購分類等意見，審定會基於躉購費率審定原則及周延考量下，決議仍維持預告草案內容，但後續亦將持續蒐集相關資訊，滾動進行調整。