SCFI連6紅　美西線漲逾9％、觀察碼頭工人協商結果

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

最新一期SCFI運價指數連續6周走揚，本周上漲44.83點或1.82％至2505.17，其中，美西線漲逾9％、美東線則漲逾5％突破6400美元，業者指出，美國線目前仍要觀察碼頭工人罷工協商結果，若是協商成功運價就會下修，若是罷工運價可能持穩，但會影響年後市場淡季不淡。

本周4大航線中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌111美元或3.75％至2851美元；地中海線每TEU下跌33美元或0.87％至3747美元；美西線每FEU（40呎櫃）上漲416美元或9.1％至4997美元；美東線每FEU上漲344美元或5.66％至6418美元。

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業者表示，船公司目前開始想多收點囤貨，在即時運價會開始做點折讓，越接近農曆年節幅度會越大，目前先等1／7美國碼頭工人工會協商的結果，再來看1／15之後運價的演變狀況，若是協商成功、市場變數去除，運價就應會持續下修進行搶貨，目的就是多收貨，在農曆年節至節後工廠復工之前，慢慢消化囤貨；若是發生罷工，運價有可能會穩住，但因罷工將會造成班次延誤嚴重，會影響到年後的市場狀況，淡季可能不淡。

業者指出，歐洲線運價下跌，主要是因為聖誕節前後歐洲都在放假，歐洲出現缺貨潮，過了聖誕節就貨少了，傳統淡季放假中所以出貨減少。

貨櫃三雄3日股價收紅，長榮（2603）收231.5元，上漲4.5元或1.98％，成交量逾1.4萬張，三大法人買超6715張；陽明（2609）收77.4元，上漲0.8元或1.04％，成交量逾4.4萬張，三大法人賣超1485張；萬海（2615）收84.7元，上漲1.1元或1.31％，成交量近2.2萬張，三大法人買超843張。