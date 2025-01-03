軍工需求爆發！全訊2024年全年營收13億元　創歷年新高

▲全訊科技董事長張全生。（圖／全訊提供）

記者高兆麟／綜合報導

功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222）今日公布2024年12月營收為1.33億元，較上月大增41.57％，累計2024年全年營收為13.02億元，創歷年新高，且較2023年成長4.07％，主要受惠政府標案、軍用無人機、及衛星通訊相關產品出貨量持續成長。

全訊2024年全年營收再創新高，主要在於全球電子防禦作戰趨勢快速發展，帶動高頻高功率的固態功率放大器（SSPA）需求，進而推升公司國防軍工產品訂單出貨量。公司除了政府標案出貨量隨國防預算及進度持續推進外，2024年在國際軍工產品方面，亦有明顯斬獲，下半年起已成功取得歐洲軍工客戶的大型無人機及軍用雷達專用的SSPA訂單，並開始小量出貨。以目前訂單來看，預估2025年國際軍工客戶的SSPA模組及次系統出貨量可望較2024年再成長，客戶將遍布歐洲、美國及亞太等地區，終端產品應用更從原先的地面防禦設備升級至空中偵防及軍用無人機通訊等，在速度、準確度、精密度上要求更嚴謹的系統整合方案。

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由於國防軍工系統事涉國家機密，各國依照其特有的地緣政治特性進行長期的規劃，是一般民間企業很難跨入的領域，公司是目前國內少數以自有研發及製造技術生產SSPA，並通過國內政府及國際大廠認證，可以同時提供國內外軍規SSPA模組及次系統的廠商，將可望持續受惠固態功率放大器滲透率提升的商機。公司目前正與歐洲與台灣等多家客戶合作，開發多項大型客製化電子偵防系統用SSPA模組與準系統，包括：地面預警監控用的高功率偵蒐雷達、軍用無人機通訊系統、無人機干擾系統、寬頻電戰反制雷達等，今年上半年起將開始陸續出貨。