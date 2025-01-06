中菲行2024全年營收年增30％　看海空運旺到農曆年後

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）今（6）日公告2024年12月營收，12月單月合併營收為27.46億元，年增42.35％，其中貨運量年增3成；累計2024全年合併營收為279.6億元，年增30.05％。公司指出，空運及海運貨運量及運價上揚，預計將持續到農曆年後。

中菲行表示，12月空運部分AI及智慧運算相關產品持續帶動需求，消費性電子產品逐漸增加，空運貨運量及運價同時上揚；海運部份由於川普政府威脅加徵中國產品關稅，大量貨物湧入以規避高額關稅，加上船公司因船舶觸礁造成運力下降，運價因而上揚達到高峰；空運及海運貨運量及運價上揚，預計將持續到農曆年後。

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展望未來，中菲行指出，憑藉超過150個重要利基市場的實體通路，以及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，營業額持續看旺；公司提供多元產品滿足客戶需求，運用AI及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷，推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，以爭取優質客戶。

另中菲行也攜手國泰航空，加入其企業可持續航空燃油（SAF）計劃，協助客戶共同減碳，以實際行動有效減少與空運相關的溫室氣體排放，為地球永續發展再盡一份心力。