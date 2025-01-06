台船環海成為台船小金雞母　去年已獲利、最快兩年後申請上市

▲環海翡翠輪在海上風場施作效率非常高，已成為台船環海最大轉錢利器。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)董事長黃正弘指出，子公司台船環海去年已經有獲利，未來可望成為集團小金雞母，也有考慮股票上市；台船環海副執行長林煜閔進一步說明，公司去年主要工作是進行海龍風場水下基礎安裝，已順利完成37座安裝，剩餘36座將在今年完成，近期與哥本哈根基礎建設基金(CIP)的渢妙專案新合約洽談順利，公司只要連續三年有獲利，就可申請股票上市。

公司現在主要是做離岸風電的水下基礎及風機的運輸及安裝，去年的營業額及獲利要等財報揭露後才能公佈，年營收有上百億，獲利率大約會落在5-6%。這個產業目前大多是歐洲廠商，台船環海是唯二一家在亞洲且是台灣本土的離岸海事工程廠商，台灣另一家剛成立的海工公司是寶崴海事，目前正在進行台電二期工程。

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未來公司也有海外接單計畫，澳洲與東南亞等都有在洽談，韓國、日本都有固定式風場的建置計畫，另越南也在觀察其能源政策方向。

公司委託母公司台船建造的「環海翡翠輪」，是全球第二大的離岸風電大型浮吊船，2023年6月底交船後，營運效率相當高，接到的合約相當滿，去年一直工作到12月多才進場廠保養，未來冬季有空檔匯到海外接單。雖然該輪傳出讓台船貼了約45億元建造，由於全球海工船很缺， 原估要10年才會回本，現在看有機會在8年內回本。

由於當初「環海翡翠輪」建造金額高達71億元，在國內未順利貸到款，現在公司運作順利，台船環海已在洽談國內貸款，將可降低利息負擔。