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科技驅動產業升級！企業爭相佈局　健康與美麗產業邁向新時代

▲▼ 。（圖／李奧國際集團提供）

▲全球健康與美麗的追求加速轉型，科技創新驅動未來趨勢 。（圖／李奧國際集團提供）

記者王威智／綜合報導

隨著健康與美麗成為現代人追求的核心價值，醫療結合科技的創新應用正在重新定義這兩大領域的未來藍圖。李奧國際集團與東森集團分別在醫療與美容生技領域展開全新佈局，以科技與資本的深度結合，打造健康與美麗的嶄新標準。

6日李奧國際於台北101舉行「美國OTC興櫃說明會」，隆重揭開其生技醫療事業群的全球上市計畫。董事長王孝璿秉持「活的健康，精彩人生」的核心理念，提出聚焦防癌、抗衰老與再生醫學的三大策略，並以科技與資本整合為支柱，提升亞洲醫療市場新高度。並與國際知名醫療機構合作，將AI診療技術、再生醫學設備及高端醫療服務引入包括上海、台北及馬來西亞在內的多座城市。這一結合資源與科技的模式，不僅提供「全方位健康管理」的解決方案，還為醫療產業的可持續發展搭建國際化平台。

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▲▼ 。（圖／資料照）

▲「東森REGAL美容生技中心」以AI科技重新定義美容生技，驅動健康與美麗的未來藍圖。（圖／李奧國際集團提供）

緊隨醫療領域的創新步伐，東森集團於2024年11月2日盛大開幕「東森REGAL美容生技中心」，再度提升美容生技服務的標準。總裁王令麟帶領團隊，導入全球頂尖美容科技與AI智慧設備，致力於為消費者提供精準且個人化的療癒體驗。日前開幕，「東森REGAL美容生技中心」以象徵繁榮的金沙揭幕，並攜手醫學專家與品牌大使，共同呈現融合健康與美麗的創新服務。中心引進AI智慧按摩機器人，透過全身掃描與智能力道調整，打造截然不同的按摩體驗。此外，健檢設備與健康講座的展示，為來賓提供美與健康完美結合的全新感受。

無論是在醫療剛需與抗衰老技術上的全球化佈局，還是東森REGAL透過創新設備與AI應用吸引高端客群，兩大企業皆展現出以科技驅動產業升級的強大實力。體現了醫療與美容的未來趨勢，更彰顯了資本與產業深度融合的重要性。透過對防癌、抗衰老與美容科技的持續探索，李奧國際與東森集團正共同描繪出健康與美麗的新時代樣貌。從全面的健康管理到尖端的個人化美容體驗，這些創新舉措無疑將成為未來產業的典範。

關鍵字： 醫療科技美容生技健康管理個人化療癒產業升級

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