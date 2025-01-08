CES／黃仁勳盛讚和聯發科「合作很完美」　證實尋找台灣總部用地

▲黃仁勳在CES接受全球媒體提問。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA執行長黃仁勳在結束CES開幕主題演講後，今日接受媒體團訪，針對在台灣建造總部也證實，他們正在解決台灣總部太小的問題，更再次喊話如果有什麼好地點請跟他說，更盛讚和聯發科的合作非常完美，聯發科是一家很棒的公司。

針對在台灣設立新總部的選址問題，黃仁勳說，NVIDIA在台灣有非常多員工，但現在辦公室真的太小，所以他要解決這個問題，或許這點可以在之後電腦展說更多相關資訊。

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黃仁勳也不改幽默本色，再次笑說，如果有知道台灣有什麼好地點，請務必跟他說，也只要跟他說就好。

至於傳聞中的一殯是否是他的名單之一，黃仁勳則說，這點他還沒有了解到那麼深，更反問現場台灣媒體，「這是一個好主意嗎？」

也有媒體關心黃仁勳今年是否要來台灣，會不會去夜市，黃仁勳則表示，他尾牙會來台灣，他也一定會去夜市，更再次提到水果攤阿嬤的芒果很好吃。

針對昨日演講中提及和聯發科的合作，黃仁勳則說，聯發科和合作很多，其中一個是自駕車，雙方在自駕合作的很好，昨天講到的GB10 Grace Blackwell和聯發科合作，我們是一起開發它，聯發科他們開發晶片，也只為我們來開發，這個晶片開發的很完美，聯發科以功耗很低出名，這是真的，我們的合作很完美，聯發科是一間很棒的公司。

至於是否會看川普見面，黃仁勳則表示，如果有機會的話。