NVIDIA台灣總部傳看中一殯 郭智輝：黃仁勳5月電腦展宣布

NVIDIA執行長黃仁勳在CES接受全球媒體團訪，針對在台灣建造總部傳出有考慮一殯用地，他反問「這是個好主意嗎？」更強調若有好地點請跟他說；對此，經濟部長郭智輝表示，相關訊息預計黃仁勳會在5月的電腦展（COMPUTEX）上宣布總部地點。

黃仁勳背板明牌震盪！所羅門翻黑 廣運漲逾3%重回百元

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）發表演說，背板展示與夥伴的 AI 智慧工廠解決方案以及所有生態系夥伴，其中廣運（6125）、和碩（4938）與所羅門（2359）等3家台廠出線，不過今（8）日個股反應兩樣情，所羅門遇逢高獲利了結賣壓翻黑，廣運漲逾3%重回百元，寫4個多月波段新高。

去年訂造的新船半數可使用新燃料 台船慶幸接到萬海甲醇船訂單

克拉克森研究最新發佈的綠色技術追蹤(Green Technology Tracker)月度報告顯示，2024年船舶訂單量達2007年來新高，使用新燃料(替代燃料)的船舶數量達到訂單總噸數的五成，估計到2030年，全球所有船隊中有五分之一的船舶能夠使用新燃料。台船(2208)總經理蔡昆宗前(6)日即指出，慶幸台船能接下萬海航運(2615)甲醇雙燃料船訂單，趕上未來趨勢。

快訊／台積電跌20元至1110 台股開盤大跌129點

美股4大指數全面下跌，台股今（8日）以23522.29點開出，指數大跌128.98點，跌幅0.55％。

日月光智財管理獲肯定 獲台灣智慧財產管理制度AA級驗證

日月光半導體宣布，成功通過台灣智慧財產管理制度（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS）AA級驗證，展現其在智慧財產管理領域的卓越實力。此成就不僅彰顯日月光半導體在創新研發、智財保護、智財經營的領先地位，也代表公司在全球競爭日益激烈的半導體產業中，將持續鞏固其核心競爭力。

CES／黃仁勳證實尋找台灣總部用地 反問「一殯是好主意嗎？」

NVIDIA執行長黃仁勳在結束CES開幕主題演講後，今日接受媒體團訪，針對在台灣建造總部也證實，他們正在解決台灣總部太小的問題，黃反問「（一殯）是一個好主意嗎？」更再次喊話如果有什麼好地點請跟他說，另他也預告5月台北電腦展會有驚喜，更盛讚和聯發科的合作非常完美，聯發科是一家很棒的公司。

長榮空廚餐點供應年增6％ 減碳804公噸獲桃機永續行動競賽特優

受惠疫後出國潮，長榮航（2618）旗下長榮空廚業績穩健成長，目前每日機上餐點供應數量達4萬份，較2023年成長6％，並成功取得漢莎貨運航空及達美航空的機上餐點服務，也是全台唯一擁有餐車舉升高度達8公尺的作業車輛，可配合客戶空巴A380機型的機上餐點裝卸作業，提升服務品質；長榮空廚更成功減碳804公噸，榮獲今年度桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」企業組特優獎。

大戶出手！台積電盤後鉅額交易 每股衝上1189.04元

護國神山台積電（2330）連續2個交易日股價創新高，今（7）日雖漲幅收斂，以每股1130元作收，但證交所公告盤後17筆鉅額交易資料竄出有大戶砸4756萬1600元買進40張台積電股票，每股成交價來到1189.04元，引發市場熱議。

華航年終獎金6.6個基數、再發14.5萬 平均調薪3％

華航（2610）今（7）日與工會進行第2次年終獎金協商，勞資雙方達成共識，宣布年終獎金每人平均可拿到6.6個基數，另加發定額獎金11萬元、激勵獎金3.5萬元，平均調薪3％（不含年度晉支），相關細節將於13日董事會同意後，公司公告為主。

證交所創新板全面升級新制上路 偕逾200企業攜手喊話挺創新

臺灣證券交易所歡喜宣布創新板新制6日正式上路，其中包括全面取消創新板合格投資人限制，並舉辦「TIB挺創新大喊話」活動。