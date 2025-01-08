快訊／台積電跌20元至1110　台股開盤大跌129點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（8日）以23522.29點開出，指數大跌128.98點，跌幅0.55％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1110元，跌幅1.77％；鴻海（2317）維持平盤至190元；廣達（2382）下跌2元至293.5元；陽明（2609）下跌0.8元來到78.2元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.48元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌178.2點或0.42％，收在42528.36點；標準普爾500指數下跌66.35點或1.11％，收5909.03點；那斯達克指數下跌375.3點或1.89％，收在19489.68點；費城半導體指數下跌97.9點或1.84％，收5212.24點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42528.36
|▼178.2
|▼0.42%
|S&P500
|5909.03
|▼66.35
|▼1.11%
|NASDAQ
|19489.68
|▼375.3
|▼1.89%
|費城半導體指數
|5212.24
|▼97.9
|▼1.84%
資料來源：證交所
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