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快訊／台積電跌20元至1110　台股開盤大跌129點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（8日）以23522.29點開出，指數大跌128.98點，跌幅0.55％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1110元，跌幅1.77％；鴻海（2317）維持平盤至190元；廣達（2382）下跌2元至293.5元；陽明（2609）下跌0.8元來到78.2元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.48元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌178.2點或0.42％，收在42528.36點；標準普爾500指數下跌66.35點或1.11％，收5909.03點；那斯達克指數下跌375.3點或1.89％，收在19489.68點；費城半導體指數下跌97.9點或1.84％，收5212.24點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數42528.36▼178.2▼0.42%
S&P5005909.03▼66.35▼1.11%
NASDAQ19489.68▼375.3▼1.89%
費城半導體指數5212.24▼97.9▼1.84%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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