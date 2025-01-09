國壽首創「銀保通路行動化服務」　獲經濟部新型專利認證

▲國壽推出「保代通路保單服務行動化」系統，取代紙張填單申請保單變更，讓申請流程兼具便捷與效率。（圖/國泰世華銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰人壽再度推出金融科技創新亮點作為，透過打造「保代通路保單服務行動化」系統，攜手國泰世華銀行保代通路，取代紙張填單申請保單變更，讓申請流程兼具便捷與效率，這項業界創舉已於2024年第4季取得經濟部智慧財產局核准「保代業務申辦系統」新型專利。

國壽說明，此專利與國泰世華銀行緊密合作，國泰世華銀行的理專人員可在平板上輸入保戶申請的保單服務內容，例如受益人變更，即時自動產出電子申請書，使過去需要3至5天才能完成的作業，現在最快僅需30分鐘即可完成，不僅大幅提升銀行與壽險公司間的紙本資料往返，也免除過去因紙本填寫錯誤，而需重新補正資料的困擾，使各項保單的售後服務更便捷，開辦服務迄今，目前整體使用率已逾八成以上。

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這項「保代通路保單服務行動化」電子申請書，減少過去辦理保單業務所產生的紙張，既環保又減碳；國泰人壽自2020年起即領先同業，率先取得ISO14067碳足跡計算標準及環保署減碳標籤雙認證，讓每張保單都成為認證過的「綠色商品」；此外，透過數位創新也陸續推出團險、個人保險便捷服務，如「國泰團險數位家groupins+ Powered by Cathay」企業可在線上自行組合所需的員工保險方案，並在3分鐘取得客製化報價、「泰好保遠距服務Cathay Vision Experience(CVX)」結合「國泰上上簽」(Cathay FinTouch)電子簽名技術，只要下載國泰人壽APP，即可在服務人員的視訊引導下，以零接觸、零落地、零紙本方式，完成保險服務。

