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先探／別當韭菜　元月行情EPS才是硬道理

圖／先探投資週刊 提供

Nvidia與台積電股價攜手創下新高，AI產業從建置持續朝應用擴散，邊緣運算、機器人、AI代理等商機蓬勃發展，聚焦即將召開的台積電法說會。

文／黃俊超

新的一年才剛開始，龍頭台積電就創下一一六○元的歷史新天價，帶量長紅Ｋ棒突破整理區間，也引領加權指數越過二四年十月與十一月高點，帶來挑戰史高二四四一六．六七點的機會，搭配（Nvidia）執行長黃仁勳於ＣＥＳ演講開金口點名，強調新產品ＣＰＵ由Nvidia與聯發科共同開發，聯發科股價再次挑戰一五○○元天價。顯而易見，台股能否再創新高的關鍵就是Nvidia與台積電，廣度與深度則觀察擴展至泛ＡＩ相關裝置與應用。

台積電股價創歷史新高

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Nvidia發表最新的小型ＡＩ超級電腦Project DIGITS，核心晶片為GB10，與聯發科合作打造GB10中的ＣＰＵ，預計五月正式上市。此外，也發表採用Blackwell架構的GeForce RTX 50系列ＧＰＵ，包括RTX 5090、RTX 5080、RTX 5070 Ti與RTX 5070，預定一月起陸續出貨，價格從一九九九～五四九美元，其中最便宜的RTX 5070，Nvidia表示已可媲美RTX 4090效能表現，加上價格也屬多數玩家足以負擔，網路上討論相當熱烈。

相較於二四年第四季輪流創高的美股三大指數，原先最為強勢的費城半導體指數，進入了中期整理，縱然包含設備、車用等成分股表現仍在掙扎，不過隨著ASIC設計服務龍頭Broadcom，財報與財測展現對於ＡＩ需求的樂觀，股價創下歷史新高，近日台積電ＡＤＲ與Nvidia股價也攜手衝高，費半指數在高權值個股帶動下，不僅突破下降壓力線，也已站回所有均線之上。

美國ＩＳＭ非製造業指數，從二四年十一月的五二．一上升至十二月的五四．一，高於市場預期，勞工統計局公布去年十一月JOLTS顯示，職位空缺數增加至八○九．八萬個，超過預期的七七三萬個，顯示勞動市場依舊穩固。川普可能調整的關稅政策，加上仍屬優異的經濟數據，都或將使得聯準會降息步調趨緩，甚至有機構預期上半年都不會降息，不過聯準會前主席柏南克預估，川普的政策僅會對通膨造成溫和影響。

台積電即將於一月十六日召開法說會，國內外各大研究機構幾乎一致給予買進或增持評等，目標價則介於一二九○～一六○○元，暫且不論目標價能否真的達標，至少可以確定一面倒的看好，也等同於讓加權指數吃下定心丸，不過卻也必須留意上漲個股數量的寬度，在高權值個股強力吸金、題材性類股高評價的背景下，資金集中化現象暫時不易有太大幅度的變化空間。

目前晶圓代工先進製程主要競爭對手Intel與三星，於短期內應該都難以追上台積電的腳步，ＡＩ晶片訂單需求強勁，產能持續擴充，再加上先進封裝同樣也供不應求，預期「一個人的武林」仍將持續上演，是盤面上最清晰的白馬股。外資預估二五年全年營收年增率將達二六．八％，毛利率可望接近六成，資本支出提升至四○○億美元，大部分用於二奈米製程與CoWoS擴產。

黃仁勳開金口 供應鏈樂透

鴻海二四年十二月首度認列GB200出貨，營收年成長四二．三％，全年年增率十一．四％，第四季營收二．一三兆與全年六．八六兆同步創下歷史新高，包含雲端網路、電腦終端、元件與其他產品皆成長，僅消費智能產品衰退，第一季雖因季節性為傳統淡季，不過隨著GB200出貨量將持續放大，展望依舊看俏，外資高盛證券預估首季營收年增三四％，且對未來二至三年強勁成長保持樂觀，給予買進評等、目標價二六三元。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2334期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊AI

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