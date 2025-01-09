美東罷工危機解除　法人看供給過剩將加重、船公司指碼頭還很壅擠

▲美東罷工危機解除。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

美國東岸國際碼頭工人協會(ILA)和美國海事聯盟(USMX)，本月月8日就一份新的六年合約達成初步協議，將避免本月15日的任何停工，有法人評估未來6年，不再有碼頭罷工疑慮，但新船爆量及川普關稅，將使全球貨櫃航運供給過剩日益加重，船公司則是指出因為船舶大型化，主要港口碼頭還是很壅擠。

根據新的勞資協議，將保護現有的ILA工人就業崗位，並建立實施技術的框架，這些技術將實現東岸和墨西哥灣沿岸港口現代化的同時，創造更多的就業機會。

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有法人出報告指出，2024年12月24日全球貨櫃船隊總運力3,143萬箱(20呎櫃)；待交貨櫃新船訂單801萬箱，相當於未來全球船隊再增加 25%。從待交訂單來看，未來幾年，全球貨櫃新船下水都會爆量，供給過剩持續上升。

另2024年10月美國零售業庫存已創新高，零售業並無補庫存的急迫需求，反而是去庫存的壓力上升。正常情況下，零售業庫存會隨經濟成長而上升，目前的問題在於庫存增加的速度太快，造成去庫存壓力升高。

川普關稅，也不利於後續的貨櫃航運運送需求，以2018年美中對抗的關稅壁壘來看，從中國占美國進口比重的變化來看，川普就任，則 全球貿易量及貨櫃航運運輸需求都將受衝擊。

有貨櫃船公司則指出，根據Linerlytica最新的周報，歐洲港口擁堵情況繼續惡化，泊位和堆場利用率非常高，使幾個主要港口的船舶積壓非常嚴重，安特衛普、漢堡、勒阿弗爾、鹿特丹、倫敦、南安普敦和瓦倫西亞的情況尤為嚴重。在北美，擁堵遍佈東西海岸，紐約、諾福克、薩凡納在東海岸的延誤長達2天，而奧克蘭、塔科馬和溫哥華仍面臨長達5天的嚴重延誤。

看周報數據，就知道美東港口現在已經持續塞港，船期延誤。因為船舶大型化造成港口壅擠，導致全球航班延遲或空班，船舶周轉率下滑，供應鏈不順的問題還是很嚴重。