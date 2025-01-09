中信金控啟動「Top Gun計畫」　大舉徵才逾7500人

▲中國信託金控外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導



中信金控（2891）於今（9）日宣布今（2025）年度人才招募「Top Gun計畫」正式啟動，將依據重要職位訂定培育計畫，透過系統性培育建立優質人才庫，讓員工能在職涯舞臺盡情揮棒，奮力出擊！中國信託金控「Top Gun計畫」提供社會新鮮人600個職缺，全年度擬招募逾7,500人，打造臺灣金融業最強戰隊，朝國際優質金融機構目標前進。

此外，備受矚目的中信金控「儲備幹部計畫」（Management Associate Program，簡稱「MA計畫」）這屆共開放10個組別，預計招募逾60位海內外跨界菁英。「MA計畫」歷史悠久且機制最完善，於「品牌領先」、「全球布局」、「最佳職場」及「札實培訓」四大優勢下，至今已延攬並培育近900位人才，透過系統性培育與多元輪調歷練，搭配高階主管指導下，拉高思考格局，更有機會參加重大策略專案，鍛鍊全球營運思維。

兩年培訓期間，設有三大里程碑「山、湖、潭」戶外活動考驗，象徵人生關卡的突破，培訓後持續提供適才適所的發展舞臺，負責集團重要專案、跨國際外派任務或拔擢為主管職，「MA計畫」收件至今年3月14日截止，廣邀具備跨領域多元背景的有志青年報名！

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中信金控「MA計畫」為台灣金融業唯一兩年升任經理的培育計畫，經過層層考驗及挑戰，完訓率逾七成，即每10人中就有7至8人兩年結訓晉升經理。資料顯示，完成「MA計畫」每兩個人即有一人擔任管理職或擁有外派經歷。

