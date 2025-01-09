最強創業平台！永慶加盟北北基2024破億加盟店2間、千萬業績菁英逾40位

▲台慶不動產淡水新芝蘭加盟店深耕在地超過40年，永慶集團的聯賣、數位工具是轉招加盟主因。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團2024年無畏政策衝擊，旗下加盟四品牌—永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產北台灣（台北、新北、基隆）2024年績效續開紅盤，在36%高聯賣率的助攻下，交出業績突破47億元、年增達21%的亮眼成績，推升北北基單店平均業績逾2,140萬，印證「最強永續發展及創業平台」的美名。

永慶加盟四品牌深耕台北、新北、基隆，是區域最具規模的加盟房仲品牌，共計超過235家店、近3,400位夥伴，加上完善且成功運作的「深度聯賣」，北北基聯賣業績較2023年同期成長超過3成、突破17億元，單店平均聯賣業績更一舉突破780萬元，絲毫不受限貸令影響。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成笑說，面對大環境變動，我們經驗十足！加盟總部成立超過二十年，不只成功打造四大加盟品牌，還有直營成功經驗挹注，加上「聯賣制度」結合不斷優化的系統平台、數位工具，帶領加盟店在競爭激烈的北北基脫穎而出，成就年度有2間加盟店業績破1億元、超過40位達成千萬業績的房仲菁英，新展店數更直逼30家店。

▲有巢氏房屋陳韋蒔店長很滿意團隊2024年表現，以逾4,500萬業績，拿下年度業績競賽獎項。

堅持”誠實” 吸引內部菁英擴大事業版圖

在孫慶餘董事長帶領下，永慶房產集團落實「先誠實再成交」理念，吸引志同道合夥伴的加入，為消費者打造公平交易的房產平台，加速提升產業環境，也助夥伴成就更大的事業舞台，永慶不動產林口吉祥公園加盟店就是最佳案例。店東黃俊碩2018年從信義房屋轉戰永慶不動產，兩年後升任店長，2023年底與老店東林明勇合作成立此家店。短短一年時間，黃俊碩團隊就創下1.2億元的驚人業績，其中超過5,500萬元來自聯賣，勇奪「永慶不動產2024全台經營菁英獎第二名」。他指出，永慶集團聯賣環境健全且持續優化，打破房仲『零和競爭』，讓加盟店願意一起把商機做大，加上對誠實服務的落實執行，是成功關鍵。

永義房屋淡水新市影城加盟店東同樣來自內部創業，店東周偉文2022年4月開店創業，短短3年不到，團隊以近4,400萬元業績，站上許多人員夢寐以求的菁英會頒獎典禮，獲頒「永義房屋2024全台經營菁英獎」。他直言，聯賣不僅帶來業績，也將團隊共好的精神融入文化，降低了各店營運風險，提升了客戶滿意度，也確保了永續發展的根基。他感性地說，「每個人的付出都值得讚賞，團隊合作總能創造奇蹟。」

▲在永義房屋周偉文店東帶領下，創業短短3年不到，團隊以近4,400萬元業績，獲頒年度經營菁英獎。

▲永慶不動產店東黃俊碩團隊2024年拚出1.2億業績，其中超過5,500萬來自聯賣。

超強”聯賣” 招喚同業前來加盟開店

無獨有偶，永慶加盟四品牌的精彩表現，也吸引眾多同業前來加盟，有巢氏房屋台北灣新市加盟店就是其中之一。在陳韋蒔店長帶領下，多年前從知名加盟房仲轉招，今年以逾4,500萬元業績，勇奪「有巢氏房屋2024全台店總業績競賽獎-超群獎」。陳韋蒔開心表示，「很滿意團隊表現，這個榮耀是屬於他們的！同仁之間互助合作，搭配〈聯賣平台〉可以輕鬆配案、委託案件快速成交，還有用得很順手的〈i智慧Pro系統〉及〈i學苑〉課程，讓團隊在淡水區已經開出4間加盟店。」

深耕淡水、三芝、石門長達四十多年，前身是在地自營品牌的台慶不動產淡水新芝蘭加盟店，在店東陳文肯、店長陳宏彬帶領下，於2019年轉招加盟。陳宏彬坦言，聯賣、系統平台和數位工具，這些是單一自營店頭無法比擬的充沛資源！不僅讓成交速度快轉，客戶滿意度也提升不少，團隊2024年創造逾3,200萬元業績，其中聯賣貢獻超過3成，還獲頒「台慶不動產2024全台店總業績競賽獎-風雲獎」。

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