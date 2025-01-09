麻疹、流感病例四起　4檔防疫概念股被列注意股

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

證交所今（9）日公布16檔注意股，由於近期過內麻疹、流感病例四起，防疫概念股成為資金湧入焦點，多檔個股勁揚，恆大（1325）、毛寶（1732）、美德醫療-DR（9103）、康那香（9919）等因漲幅過大、成交量過多而被列為注意股。

恆大最近6個營業日累積收盤價漲幅達29.87％，且今日成交量為最近60個營業日日平均成交量的18.44 倍、週轉率為25.17％，被列入注意股。

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毛寶最近6個營業日平均成交量較最近60個營業日之日平均成交量放大為5.63倍；當日成交量較最近60個營業日之平均成交量放大為17.69倍，而進入注意股名單。

康那香也因最近6個營業日平均成交量較最近60個營業日之日平均成交量放大為6.20倍；當日之成交量較最近60個營業日之平均成交量放大為19.38倍，同樣出現在注意股中。

至於其他注意股，還有佳能（2374）、晟銘電（3013）、零壹（3029）、揚智（3041）、聯鈞（3450）、達邁（3645）、安集（6477）、興能高（6558）、騰輝電子-KY（6672）、伊雲谷（6689）、達運光電（8045）、T50反1凱基43購02（081909）。