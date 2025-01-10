老黃加持！聯發科「AI超級電腦」2026年獲利暴增　目標價喊1680元

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達（NVIDIA）黃仁勳在CES（美國消費性電子展）宣布攜手聯發科（2454）進軍AI超級電腦，華爾街知名券商Bernstein看好雙方合作並指出，聯發科的營收在 2026 年增長 20%，獲利更會暴增30%，將其目標價訂於1680元。

聯發科今（10）日早盤開平高盤震盪走高，一度攻高至1495元，漲幅達3.8%。

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根據《CNBC》報導，據Bernstein分析師在最新的報告表示，輝達與聯發科共同發展搭載NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片的全球最小個人AI超級電腦「NVIDIA Project DIGITS」，預計今年5月推出，該系統起價3000美元（約新台幣9.84萬元），而聯發科將從2026年中獲得可觀的經濟利益。

分析師指出，從輝達展示的圖片中可以注意到聯發科提供的CPU（中央處理器）晶片具有相當大的晶片尺寸，我們認為它使用的是3奈米，並已於2024年底流片給台積電（2330）。

分析師進一步指出，即使不考慮聯發科與輝達在汽車和個人電腦專案上的合作可能帶來的額外好處，預計聯發科2026年的收益將比普遍預期高出10%。