中租2024年每股賺13.3元　營收首破千億、獲利卻衰退1成

▲中租總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中租-KY（5871）於今（10）日公布2024年12月稅後純益14.3億元，全年稅後純益為225.7億元，年減10%，全年EPS達13.3元，股價在113元平盤附近游走。

中租公告2024年12月自結合併營收為84.8億元，累計前12月營收為1,023億元，首次突破千億大關，年增5%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長4%、6%及6%，若與前月相較，合併營收月增3%，三大主要營運地區皆有成長，其中以東協月增5%較為顯著，整體業務動能持續。

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今日同步公告自結獲利，12月單月自結合併稅後純益14.3億元，每股稅後純益（EPS）為0.85元，較前月成長5%，2024年全年自結合併稅後純益為225.7億元，年減10%，全年EPS達13.3元。

2024年公司主要受中國大陸經濟趨緩，以及中國大陸業外稅務利益與2023年高基期相較減少，合併獲利較2023年減少，惟全年營收仍成長5%，業務動能持續；展望2025年，公司仍將以追求穩健成長為目標，台灣地區在如不再升息條件下，利差將可逐步回到先前水準，中國大陸地區將在適度經濟成長下，追求穩健業務成長及關注資產品質，東協地區則將專注耕耘及擴大既有利基市場。

