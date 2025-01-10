台中港務分公司總座陳榮聰因健康因素請辭　職務由副總陳中龍代理

▲陳榮聰(右三)將續任台灣港勤公司董事長；圖為港勤公司去年十月慶生活動貴賓合影。（圖／港勤公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司台中分公司總經理陳榮聰因健康因素，已經辭去總經理職務，以高級研究員身分續任台灣港勤公司董事長，遺缺由台中港務分公司副總經理陳中龍代理。

台灣港務公司董事長李賢義指出，台中港是離岸風電重鎮，這幾年業務量明顯加大，陳榮聰的擔子確實不輕，免疫力出現問題，先卸下重擔，希望他養好身體再重回工作崗位。陳榮聰現年58歲，是在2017年接下台中港務分公司總經理職務。

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陳中龍是台大土木研究所碩士，進入台灣港務公司前身高雄港務局工作至今已33年，現年60歲，曾經擔任高雄港務處處長、總公司業務處處長、高雄港務分公司港務長，2022年調到台中港務分公司擔任副總經理。

港務公司因為是國營公司，主管除了要負責與港區不同業別業者的溝通、聯繫與管理，還要隨時接受交通部與立法院委員的監督，確實擔子相當沉重，首任董事長蕭丁訓就因顏面神經失調請辭。

港務公司今年約有七成員工可以領到年終獎金發4.4個月。該公司2024年本業稅前盈餘99.51億元，超越法定盈餘95.83億元，依據國營事業相關規定，只要超過2％，所有員工都可領績效獎金2.4個月，若個人考績甲等，可多領獎金1個月，外加機關考成甲等再加1個月，考績甲等的人最高可以領到4.4個月。