台電中油虧損！郭智輝承諾改善財務　台電掛保證「今年供電穩定」

▲經濟部今日召開年終記者會，部長郭智輝、政務次長何晉滄、政務次長江文若、常務次長連錦漳、台電副總經理蔡志孟、中油執行長林珂如等官員就經濟部未來展望進行報告。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部今（10）日舉行年終記者會，外界關心國營事業虧損、撥補等議題，經濟部長郭智輝提到，會努力改善台電、中油虧損狀況，會做財務改善，但台電仍需要政府撥補來彌補虧損；另台電也強調，今年整體供電持續穩定。

針對台電虧損需要撥補，郭智輝表示，撥補是因為過去對民生用電吸收所造成，還是希望立法院委員能夠了解同意撥補，台電無法單靠自身努力彌補虧損，真的需要政府補助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭智輝指出，改善國營事業財務部分屬於管理問題，會在這方面做財務改善，台電方面開源會擴大綠電銷售、積極辦理房地產活化，節流會降低利率、降低燃料採購成本等；中油也是開源節流，合理調整國內油氣價格，改善財務狀況，若營運持續惡化，就要向政府爭取協助。

此外，針對今年用電狀況，台電發言人蔡志孟表示，今年大概評估過，新上線機組有4部大機組，包括大潭、興達、台中等地的機組，有481.3萬千瓦會陸續上線，而有3處除役只有190萬千瓦，上線高出蠻多，評估後今年度日尖峰備轉容量可維持10%以上、夜尖峰備轉容量也會有7％，整體來說今年供電持續穩定。