大車隊去年營收30.2億元、年增5.3%　致力全齡化交通出行服務

▲55688與PRO360達人網合作建構新生活服務生態圈，右起55688集團執行長林念臻、55688集團總經理楊榮輝、PRO360董事長李倫家。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)2024年12月份自結合併營收為2.92億元，月增13.8%，年增3.16%；2024全年自結合併營收為30.2億元，年增5.3%。致力提供全齡化的交通出行服務，本月起敬老愛心車隊服務版圖擴大到彰化縣，全台範圍達11縣市，好孕專車服務範圍亦達7縣市，是全台社福合作區域最完整的計程車隊。

大車隊表示，2024全年合併營收站上30.2億元，年增5.3%，除因司機總數持續增長、擴大市佔率致使小黃與多元計程車派遣任務同步上揚之外，生活媒合服務的居家清潔與酒後代駕、衣物洗滌等各項民生需求媒合數量亦持續走揚。55688集團持續專注創新服務及數位科技發展，司機總數28,000人以上，市占率達30%，同時55688 App用戶數規模達720萬以上。

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55688聽到民眾渴望便利生活的心聲，持續建構新生活服務生態圈，本周55688 App新功能發表，以「生活遇到麻煩，就讓55688來吧！」的精神為民眾解決各式生活難題。「568我來吧！」不僅是句口號，更是55688對用戶的關懷與支持，以即時解決問題的能力，成為民眾信賴的生活夥伴。

基於這份體貼心意，55688 App推出三大亮點功能「找專家」、「機場接送」、及「即時快遞」。找專家與Pro360達人網策略合作提供上千種生活服務，包括居家清潔、寵物保母、跑腿代辦等，幫助民眾快速找到信譽良好的專業人員。

機場接送服務完整化，成為市面唯一可預約機場接送的App，送機可即時叫車、接機3天前預約、6小時前免費取消及異況2倍賠償，讓出行更靈活有保障；即時快遞以開放式平台媒合外送員，滿足商家與民眾快遞需求，目前服務涵蓋雙北地區，未來將拓展全台，為用戶提供快速便捷的物流解決方案。

此外、55688高鐵特約車隊開入桃園、苗栗、台中、台南高鐵站，提供出入台灣高鐵的旅客安全、舒適、貼心的搭乘體驗。

55688集團優惠訊息包括：

一、55688潔衣家：即日起至1月底，使用55688 App點選「衣物送洗」後選擇「超商送洗」，輸入序號A51111享9折，選擇「到府收送」輸入序號HA5221享7件899元優惠。

二、55688代駕尾牙季不漲價，新戶於55688 App輸入優惠碼NEW2025，即可獲得440元代駕金，加入官方LINE「@55688dd」再送200元代駕金。

三、55688生活大管家新春大掃除優惠中，使用55688 App點選「居家清潔」享過年優惠價，家電清潔加購最低79折起。

四、全球快遞春節送禮，雙北地區均一價只要120元。

五、55688保修推出「55688愛車守護迎新春」，即日起至2月底，愛車換油套餐1,220元起，購買指定固特異輪胎款式4條送20吋行李箱，凡進廠消費不限金額即加贈車室臭氧殺菌服務乙次、麥當勞得來速VIP卡一枚，另有壽星好禮讚及五星好評讚送小禮物，數量有限送完為止。