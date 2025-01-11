台塑史上首次虧錢！每股虧0.2元　四寶2024獲利年減8成

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶2024全年合併營收為1.472兆元，年減2.1％，歸屬母公司合併稅後淨利為83.71億元，年減81％，為近20年來新低。其中，台塑2024全年獲利首度虧損，EPS為-0.2元，南亞EPS為0.42元，台化EPS為0.06元，台塑化EPS為0.62元。

台塑（1301）去年Q4歸屬母公司稅後淨利為2.33億元，EPS為0.04元，與Q3相比轉虧為盈，不過全年獲利仍虧損12.73億元，每股虧損0.2元，是史上首次虧損，主要是受到中國房市持續低迷、內需不振，經濟復甦力道不如預期，加上同業新增產能持續開出，市場供給增加，拉低石化產品價格。

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針對明年展望，台塑表示，中國將持續推出降息、提振房市景氣等刺激經濟措施，歐美也持續降息，預測川普新能源政策有利全球石化產業發展，亞洲石化業或可迎來新的轉機，另若俄烏戰爭結束，將有重建需求，2025年石化景氣可望自2024年谷底反彈回升。

南亞（1303）去年Q4歸屬母公司稅後淨利為2.79億元，EPS為0.04元，全年獲利為33.21億元，年減47.4％，EPS為0.42元，主要是因製造業產能擴張、美中貿易糾紛、地緣政治衝突、中國大陸房產問題等不利因素，也限制復甦力道，再加上認列台塑化等轉投資收益顯著減少。

展望未來，南亞指出，中國內部有效需求不足，產能過剩的外溢效應，將影響工業品價格走勢，加上美國對中國科技禁令，及川普主政後對關稅政策，恐將造成另一波關稅壁壘與供應鏈重組，都是未來必需謹慎面對的不確定性因素，也持續影響2025年景氣復甦力道。

台化（1326）去年Q4歸屬母公司稅後虧損10.67億元，每股虧損0.19元，與Q3相比虧損收斂，全年獲利為3.78億元，年減95.6％，EPS為0.06元；台塑化（6505）去年Q4歸屬母公司稅後淨利為12.68億元，EPS為0.13元，與上季相比轉虧為盈，全年獲利為59.44億元，年減72.8％，EPS為0.62元。

台化董事長洪福源表示，川普上任後，市場擔心不確定因素多，都需要再觀察，一般判斷2025年市況會比2024年改善，1月及Q1合併營收因農曆春節關係比去年12月及Q4減少，但Q2會有所改善；紅海市場、低價搶單成為新常態，無法逃避只能面對因應。

台塑化預測，川普當選後持續表示將對中國再加徵10%關稅，對零關稅的加拿大及墨西哥課徵25%關稅，市場認為川普政府可能在2025年上半年開啟全球貿易戰，將影響全球經濟成長率及油品需求，導致上半年油價下跌。