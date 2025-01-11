乾杯去年營收逾45億元寫次高　今年徵才300人起薪4萬元

▲乾杯集團2025年無經驗40,000元起開徵300人。（圖／乾杯提供）



記者廖婕妤／台北報導

乾杯（1269）2024全年合併營收為45.14億元，年減7.31％，寫下同期次高，主要是受到中國事業營運規模縮減，整體餐飲規模相較去年店鋪數縮減逾1成所致；另乾杯集團也宣布2025年預計招募300名社員，調升計時社員時薪加全勤最高達270元，無經驗正職社員起薪上看4萬元，最快18個月晉升店長與企業共享獲利、挑戰百萬年薪。

乾杯表示，2025年展望聚焦台灣餐飲事業展店成長，目標展店數10家，以「黑毛屋」作為展店主力，積極往中南部指標商場、重點商圈擴張，提升整體市佔，並將籌備推出全新品牌，以達到多品牌策略提升全牛利用模板效益，強化競爭優勢。「和牛物產」外販事業，將爭取優質肉品品牌獨家代理，擴張服務品項，為集團營收成長帶來新動能。全年營業額有望轉正成長。

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乾杯指出，今年春節連假長達9天，集團提前開放春節訂位，除了1／28（除夕）配合商場營業時間提前打烊，初一至初三適合家宴聚餐的燒肉品牌「老乾杯」已訂位超過6成，中南部分店訂位熱絡。鍋物品牌「黑毛屋」與「黑毛屋本家」將推出特色鍋物搶攻春節聚餐商機，營運展望樂觀。

此外，乾杯集團2025年釋出300名內外場職缺，計時社員起薪含全勤195元起，依照6個月培訓期間及考核成果，最高時薪可達270元，再與正職社員同享業務管理獎金。以1個月上班150小時為例，加上獎金，月薪資可領近5萬元。

正職社員無經驗起薪含全勤36,500元起，加上招募競爭地區津貼（信義、南港、新竹、墾丁）3,500元，起薪最高可達40,000元，比法定工資高4成。搭配集團完善的培訓計畫及升遷管道，最快18個月晉升店長，月薪資上看85,500元，另有三節、年終、分潤獎金。