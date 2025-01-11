台積電亞利桑那廠開始生產4奈米晶片　美商務部讚「史無前例」

▲台積電美國廠已開始生產4 奈米晶片，此為台積電台灣廠辦外觀。（圖／記者廖婕妤攝）

文／中央社華盛頓10日綜合外電報導

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）向路透社表示，台積電已開始在亞利桑那州為美國客戶生產先進的4奈米晶片，這是總統拜登政府推動半導體計畫的重要里程碑。

美國商務部去年11月敲定一項66億美元補助金，資助台積電美國分公司在亞利桑那州鳳凰城生產半導體。 雷蒙多接受路透社訪問時表示：「這是我國歷史上首次在美國本土，由美國勞工製造先進的4奈米晶片，良率和品質可與台灣相媲美。」她說，最近數週已開始生產。

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雷蒙多說：「這是大事，史無前例，在我們的歷史上前所未見。許多人以為這不可能實現。」

台積電發言人今天拒絕評論。

台積電將於下週公布財報。 台積電去年4月同意將原本計劃的投資額增加250億美元至650億美元，並在2030年之前在亞利桑那州興建第3座晶圓廠。

美國國會2022年通過527億美元的半導體製造與研究補助計畫。 雷蒙多先前接受路透社訪問時表示，商務部必須說服台積電擴大在美國的投資計畫。

她說：「這不是自然而然發生的…我們必須說服台積電，讓他們想要擴展。」 報導提到，台積電將在亞利桑那州2廠生產全球最先進的2奈米製程技術，預計2028年展開。此外，台積電也同意在亞利桑那州使用其最先進的A16晶片製造技術。