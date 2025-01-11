怕變「存骨」！中鋼定期定額單月6000戶快不保　台塑早遭剔除

▲股民對老牌傳產龍頭中鋼、台塑等定額定額意願大幅滑落。圖為中鋼集團總部大樓。（圖／記者李毓康攝）。

記者廖婕妤／台北報導

根據台灣證券交所最新公告去（2024）年12月股民最愛定期定額個股前20名排行榜，股價慘跌中鋼（2002）名次緩慢下滑，暫居第17名，但定期定額戶數從年初近8000戶到現在快跌破6000戶，至於台塑（1301）早在去年4月就被剔除榜外。

證交所每月公布股民定期定額戶前20名排行旁，前10名多由台積電（2330）、金融股與中華電信（2412）霸榜，也是股民口中最愛存股標的。

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至於老牌存股標的中鋼、台塑因受大環境影響，業績不振，股民深怕影響配股息實力，慢慢退出排行榜，以台塑為例，前年（2023）年還可以撐在排行榜第20名，但去年4月起就完全退出榜外。

中鋼股東人數高達129萬人，是僅次於台積電139萬人，在台股個股股東人數中排行第2多，由於中鋼每年股東紀念品深受股民喜愛，被稱做「股東會紀念品概股」，但由於股價欲振乏力，股價跌落1字頭，大大降低股民存股意願。

根據證交所統計，中鋼在2023年12月定期定額排行榜居第14名，每月交易戶數還有7938戶，去年1月開始走跌降至第15名，2月降至第16名，4月再降至第17名至去年底12月，雖名次在下半年穩定排在第17名， 未再進一步滑落，但比較單月定期定額戶數，在去年9月跌破7000戶，而去年12月也滑滑落至6069戶，6000戶快不保。



