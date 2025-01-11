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群創董座親赴CES參展　望將跨領域精神帶回台灣

▲▼群創董事長洪進揚。（圖／群創提供）

▲群創董事長洪進揚。（圖／群創提供）

記者高兆麟／綜合報導

面板大廠群創（3481）今年參展CES 2025，和去年相同於百樂宮設置私人包廂提供客戶參觀洽商，董事長洪進揚今年更親自赴拉斯維加斯前線，針對今年觀察，他也表示，這次看到非常多廠家有很多創意，最特別是AI相關應用，車廠或是Data Center等都是處處充滿AI應用。跟群創力推的More than Panel一樣，群創是跨出面板的非面板應用領域，他會想把這樣跨領域的合作精神帶回台灣跟其他廠家結合。

洪進揚表示，群創這次CES展品不再是單一產品，包含軟體也都是結合了應用實境，提供客戶消費者，群創不僅是面板組件製造商，而是大面積玻璃精細化處理的方案解決商，面板仍是主軸，但從面板延伸的觸角及應用會是更大商機。CES展是他的第一站也算是第一槍開始，接下來四月的Touch Taiwan會有更多展示物，包括MicroLed拼接螢幕最大、車用景深原本是10-20公尺的距離，可以延伸到25公尺以外距離，能夠更好保障安全駕駛。

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洪進揚說，面板過去整體需求已經趨緩，OLED需求當然有定位，但是未來市場變化仍在觀察中。未來發展會定義在軟硬整合，接下來資本支出的安排配置會更有紀律。他接掌群創時是2018年，當時資本支出280億元，到去年已控制在200億元以下，就是群創整體獲利提升的關鍵，因為折舊費用減少就會改善，也是過去兩季能領先同業提前轉虧為盈的地方。此外，在原來硬體上也會調整，希望把人力及其他資源能配置在高附加價值的產品上，本次CES展出品不一定是大眾化產品，群創的產品不能說是小眾化而是具有可延伸性特色的展品，像裸眼3D不僅是醫療手術上可以多方運用，未來在教育、公共空間展示上都會有延伸性，群創會在軟硬結合、實力加強，能擴展與其他策略性夥伴共同開發為目標，將原有資產會做更高附加價值運用。簡單來說，就是把對的資源放在對的事情上。

洪進揚指出，如同我們名字，「群」跟「創」都是我們理念，公司內跨部門整合、跨領域整合都是強項，本次展間展出的都含有這樣的概念，透過互相引介，跨部門、跨領域夥伴合作達到群創群力一起打拼的效果，跟JDI策略合作計畫也是這個原因。群創是全世界唯一一家面板以net cash淨現金經營的面板廠，手上的現金銀彈就是最好資產，併購或其他合作都很歡迎，只要能共創整個供應鏈更高價值都願意嘗試。

至於如何看AR、VR，洪進揚指出，CES這次展出很多相關產品，群創在這個領域做了很多佈局奠定基礎，AR、VR強調的是「沈浸感」，這次群創展品有「裸眼3D」的部分，也是希望帶入消費者有更好沈浸感，技術上已經準備好，不只是消費電子、本次的車用電子景深部分，就是希望利用它的特性，可以用比較高的亮度展現產品特色，這是我們一直重視的一塊。

針對整體車用市場，洪進揚表示審慎樂觀，他也說明，針對車用市場分拆出CarUX公司，當初就是car user experience，作為tier 1的位子，要跟客戶有很深連結性，未來兩年市場都已有在手訂單，不擔心短期波動，與消費型電子產品特性不同。群創跟歐美客戶的深化連結更多，提供客戶的是未來市場所需的產品，因此更深層連動客戶或者共同開發，這也是利基所在。

關鍵字： 群創

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