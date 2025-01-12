ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

食品定存股！　卜蜂、南僑等4檔近年現金殖利率5％

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

在股市波動的時代，穩健的食品定存股成為投資人資產配置的重要選項。而統一（1216）、黑松（1234）、南僑（1702）以及卜蜂（1215）這四檔是投資人最關注的食品定存股，以他們的還原K線來看，究竟報酬率有多好？

統一企業是台灣食品產業的龍頭，其產品線涵蓋即時食品、飲品和超商經營。近年來，統一手頭現金充裕，並積極進行併購，展現了公司擴展版圖的企圖心。這種策略不僅穩固了統一的市場地位，還為未來的成長提供更多動能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年現金殖利率：約3~4%，近十年年化報酬率達9.55%。統一的優勢在於穩健的業務基礎和多元收入來源，加上併購策略的成功執行，適合追求穩定收益的投資人。

黑松以飲料產品為主，但經歷轉型，開始進軍酒類市場，特別是銷售高粱酒，帶動營收顯著成長，目前酒類營收占比已高達45~47%，獲利能力也同步提升。這讓黑松在食品股中脫穎而出，其殖利率表現更是吸引投資人的目光。

近年現金殖利率：約4%-5%，由於逐漸轉型，帶動獲利能力提升，也讓近五年年化報酬率拉高至9.97%。如果您重視現金流入和被動收入，黑松是值得考慮的選擇，特別是在營運轉型後展現出的強勁成長潛力。

南僑主要從事油脂與家庭清潔用品，其穩健的營運表現使其成為食品相關股票中的價值型代表。根據最新數據，南僑擁有最低的本益比，顯示其股價相對被低估。

近年殖利率：約4%-5%。南僑適合重視基本面分析和價值投資理念的投資人。

卜蜂專注於飼料與家禽相關業務，其穩定的營收來自食品產業的基礎需求。獲利近年有受到政府凍漲影響，但EPS獲利表現仍為這四檔股票之冠，適合作為長期投資組合的一部分，此外過去卜蜂股價容易受禽流感出現波動，使少數容易受消息面影響股價的食品股。

近年殖利率：約4%-5%，近十年年化報酬率高達21.19%，是不少存股投資人最愛推的個股。卜蜂適合重視穩定分紅與公司成長性的投資人。

需要特別提醒的是，目前股票的年化報酬率值並不等於未來的年化報酬率值，投資人仍須審慎評估相關公司未來的成長性與市場變化。選擇適合的食品定存股，能幫助您在市場波動中穩定累積財富。無論您是以股利收入為目標，還是尋求價值型投資，這四檔股票都具備不同的吸引力，值得納入您的投資考量。

本文由《玩股網》授權提供。

 

關鍵字： 食品股定存股現金殖利率統一黑松

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中鋼股價又見1字頭　「不會倒」的股票果然套最深

中鋼股價又見1字頭　「不會倒」的股票果然套最深

時間對每個人是公平的，但隨著對象則會有不同的積累。對許多非AI股來說，2024年最痛的領悟，就是時間未必是朋友：沒有如滾雪球般帶來複利，當年買進持有的理由，隨著產業環境變化更不復存在，再大、再老牌的公司也無法例外。除了傳產最大苦主台塑全年跌掉55%，另一個相對較少人提起的則是中鋼。

2025-01-11 00:02
台積電切斷1家新加坡客戶關係　南華早報：疑供貨給華為

台積電切斷1家新加坡客戶關係　南華早報：疑供貨給華為

香港「南華早報」今天引述消息人士報導，世界最先進晶片代工商台積電發現1家新加坡客戶可能違反美國對中國科技業巨擘華為實施的出口限令，因此已與這家公司切斷關係。

2025-01-11 09:54
台積電亞利桑那廠開始生產4奈米晶片　美商務部讚「史無前例」

台積電亞利桑那廠開始生產4奈米晶片　美商務部讚「史無前例」

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）向路透社表示，台積電已開始在亞利桑那州為美國客戶生產先進的4奈米晶片，這是總統拜登政府推動半導體計畫的重要里程碑。

2025-01-11 09:31
台塑史上首次虧錢！每股虧0.2元　四寶2024獲利年減8成

台塑史上首次虧錢！每股虧0.2元　四寶2024獲利年減8成

台塑四寶2024全年合併營收為1.472兆元，年減2.1％，歸屬母公司合併稅後淨利為83.71億元，年減81％，為近20年來新低。其中，台塑2024全年獲利首度虧損，EPS為-0.2元，南亞EPS為0.42元，台化EPS為0.06元，台塑化EPS為0.62元。

2025-01-11 06:00
乾杯去年營收逾45億元寫次高　今年徵才300人起薪4萬元

乾杯去年營收逾45億元寫次高　今年徵才300人起薪4萬元

乾杯（1269）2024全年合併營收為45.14億元，年減7.31％，寫下同期次高，主要是受到中國事業營運規模縮減，整體餐飲規模相較去年店鋪數縮減逾1成所致；另乾杯集團也宣布2025年預計招募300名社員，調升計時社員時薪加全勤最高達270元，無經驗正職社員起薪上看4萬元，最快18個月晉升店長與企業共享獲利、挑戰百萬年薪。

2025-01-11 07:00
金龍年封關倒數　聚焦晶圓龍頭法說、輝達大會

金龍年封關倒數　聚焦晶圓龍頭法說、輝達大會

金龍年台股封關倒數計時，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，隨著時間接近金龍年封關，目前市場等待下週的晶圓龍頭大廠法說，預期將帶來正向的2024年第四季財報、先進製程與先進封裝展望，此外，輝達感恩大會也將於下週登場，兩大題材皆有利於矽光子、機器人等長線趨勢應用供應鏈在春節前持續發酵，惟須留意由於川普將於20日上任，加上聯準會降息預期持續收斂，台股至封關前的走勢震盪難免。

2025-01-11 06:05
食品定存股！　卜蜂、南僑等4檔近年現金殖利率5％

食品定存股！　卜蜂、南僑等4檔近年現金殖利率5％

在股市波動的時代，穩健的食品定存股成為投資人資產配置的重要選項。而統一（1216）、黑松（1234）、南僑（1702）以及卜蜂（1215）這四檔是投資人最關注的食品定存股，以他們的還原K線來看，究竟報酬率有多好？

2025-01-12 00:06
群創董座親赴CES參展　望將跨領域精神帶回台灣

群創董座親赴CES參展　望將跨領域精神帶回台灣

面板大廠群創（3481）今年參展CES 2025，和去年相同於百樂宮設置私人包廂提供客戶參觀洽商，董事長洪進揚今年更親自赴拉斯維加斯前線，針對今年觀察，他也表示，這次看到非常多廠家有很多創意，最特別是AI相關應用，車廠或是Data Center等都是處處充滿AI應用。跟群創力推的More than Panel一樣，群創是跨出面板的非面板應用領域，他會想把這樣跨領域的合作精神帶回台灣跟其他廠家結合。

2025-01-11 22:23
怕變「存骨」！中鋼定期定額單月6000戶快不保　台塑早遭剔除

怕變「存骨」！中鋼定期定額單月6000戶快不保　台塑早遭剔除

根據台灣證券交所最新公告去（2024）年12月股民最愛定期定額個股前20名排行榜，股價慘跌中鋼（2002）名次緩慢下滑，暫居第17名，但定期定額戶數從年初近8000戶到現在快跌破6000戶，至於台塑（1301）早在去年4月就被剔除榜外。

2025-01-11 19:00
郭明錤示警蘋果2025年挑戰重重！　3大困境待克服

郭明錤示警蘋果2025年挑戰重重！　3大困境待克服

有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤在其社交網絡X 上發文指出，蘋果在2025年將面臨諸多挑戰，包括iPhone成長幾乎停滯、AI服務貢獻有限及中國市場持續萎縮等，蘋果需要積極因應這些挑戰，才能維持在市場上的競爭力。

2025-01-11 13:31

讀者迴響

熱門新聞

怕變「存骨」！中鋼定期定額單月6000戶快不保 台塑早遭剔除

黃仁勳曝「美光是RTX 50供應商」韓記憶體界炸鍋　官方聲明澄清

食品定存股！　卜蜂、南僑等4檔近年現金殖利率5％

群創董座親赴CES參展　望將跨領域精神帶回台灣

失業買下倒閉公司拍賣品　竟是年收1.6億咖啡大亨起點

電信三雄2024營收總結

台積電切斷1家新加坡客戶關係　南華早報：疑供貨給華為

富邦金年終中位數逾8個月　蔡明興：期許股價登3位數

00878、0056、00919大PK　專家精算最賺的是這檔

中鋼股價又見1字頭　「不會倒」的股票果然套最深

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366