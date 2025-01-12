食品定存股！　卜蜂、南僑等4檔近年現金殖利率5％

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



文／玩股華安

在股市波動的時代，穩健的食品定存股成為投資人資產配置的重要選項。而統一（1216）、黑松（1234）、南僑（1702）以及卜蜂（1215）這四檔是投資人最關注的食品定存股，以他們的還原K線來看，究竟報酬率有多好？

統一企業是台灣食品產業的龍頭，其產品線涵蓋即時食品、飲品和超商經營。近年來，統一手頭現金充裕，並積極進行併購，展現了公司擴展版圖的企圖心。這種策略不僅穩固了統一的市場地位，還為未來的成長提供更多動能。

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近年現金殖利率：約3~4%，近十年年化報酬率達9.55%。統一的優勢在於穩健的業務基礎和多元收入來源，加上併購策略的成功執行，適合追求穩定收益的投資人。

黑松以飲料產品為主，但經歷轉型，開始進軍酒類市場，特別是銷售高粱酒，帶動營收顯著成長，目前酒類營收占比已高達45~47%，獲利能力也同步提升。這讓黑松在食品股中脫穎而出，其殖利率表現更是吸引投資人的目光。

近年現金殖利率：約4%-5%，由於逐漸轉型，帶動獲利能力提升，也讓近五年年化報酬率拉高至9.97%。如果您重視現金流入和被動收入，黑松是值得考慮的選擇，特別是在營運轉型後展現出的強勁成長潛力。

南僑主要從事油脂與家庭清潔用品，其穩健的營運表現使其成為食品相關股票中的價值型代表。根據最新數據，南僑擁有最低的本益比，顯示其股價相對被低估。

近年殖利率：約4%-5%。南僑適合重視基本面分析和價值投資理念的投資人。

卜蜂專注於飼料與家禽相關業務，其穩定的營收來自食品產業的基礎需求。獲利近年有受到政府凍漲影響，但EPS獲利表現仍為這四檔股票之冠，適合作為長期投資組合的一部分，此外過去卜蜂股價容易受禽流感出現波動，使少數容易受消息面影響股價的食品股。

近年殖利率：約4%-5%，近十年年化報酬率高達21.19%，是不少存股投資人最愛推的個股。卜蜂適合重視穩定分紅與公司成長性的投資人。

需要特別提醒的是，目前股票的年化報酬率值並不等於未來的年化報酬率值，投資人仍須審慎評估相關公司未來的成長性與市場變化。選擇適合的食品定存股，能幫助您在市場波動中穩定累積財富。無論您是以股利收入為目標，還是尋求價值型投資，這四檔股票都具備不同的吸引力，值得納入您的投資考量。

本文由《玩股網》授權提供。