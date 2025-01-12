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台泥去年營收1549億元寫新高　亞泥12月營收年增12％

▲台泥，台灣水泥。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台泥。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

水泥雙雄去年12月營收皆穩定成長，台泥（1101）受惠土葡事業及電力營收年增逾7成，亞泥（1102）則是受惠台控及中國市場回暖，營收年增逾1成；另台泥2024全年營收達1549億元，寫下歷史新高，亞泥則是受到中國市場價量影響年減4％。

台泥12月單月合併營收為165.43億元，年增73.88％，主要受惠於亞歐低碳水泥及電力收入，旗下和平電廠12月運轉正常，較去年同期因設備全月檢修，營收成長；累計2024全年合併營收為1549.09億元，年增42.62％，創下台泥民營化70年以來的歷史新高，去年3月併入的土耳其OYAK和葡萄牙Cimpor，截至12月止已為台泥貢獻約546億營收，佔台泥累計合併營收35.24%。

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台泥在現任董事長張安平上任前，營收規模未曾突破千億元大關，2017年張安平接手後一方面大舉投入設備整改積極減碳，一方面又跨出兩岸，跨足歐洲的低碳水泥及能源市場，7年內帶領台泥建置出水泥以外包括再生能源、電池與儲能的綠能產業鏈。

張安平接任董事長的第2年、2018年台泥全年營收首度站上1246億元的營運高點；2024全年台泥合併營收，中國營收比重已降至22％，兩岸以外的營收則攀升至40％；等於是台泥過去7年低碳轉型與國際化已長出一塊新營收，彌補台泥面對中國水泥營收衰退，還能持續獲利。

▲▼亞洲水泥公司花蓮製造廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲亞泥花蓮製造廠。（圖／記者湯興漢攝）

亞泥12月單月合併營收為70.85億元，年增12.22％，除了台控表現亮眼外，中國市場因出現回暖跡象，中控的水泥售價和銷量回升也是關鍵，反映出亞泥在兩岸市場的靈活應變。累計2024全年合併營收為762.89億元，年減4.85％，主要是受中國市場價格和銷量雙跌影響。

亞泥表示，儘管外部環境充滿挑戰，公司仍秉持務實穩健策略，深耕本業，優化投資布局。展望2025年，亞泥將以減碳和淨零目標為核心，推動創新發展，確保企業長期穩健成長，為利害關係人創造更大價值。

法人指出，2024年亞泥台控成長主要動能，來自亞東預拌持續穩步增長，和子公司股市投資獲利加持，而嘉惠電力第二期發電量增加，和遠龍不銹鋼銷量成長，同樣對全年營收貢獻良多。

關鍵字： 台泥亞泥水泥

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