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市值型ETF搶市！006208定期定額大增逾1.6萬戶　奪2024年12月人氣王

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著高息ETF配息縮水、填息動能偏弱等多重因素影響，2024年12月定期定額ETF戶數排名出現重大轉變，依證交所統計，市值型的富邦台50（006208）單月戶數增加1萬6725戶，名列單月新增人氣排行榜第1名，而同屬市值型ETF的元大台灣50（0050）去年12月定期定額則新增5727戶，在新增人氣排行中位居第2。

▲▼2024年12月ETF定期定額人氣比一比。（圖／ETtoday製）

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至於擁有「國民ETF」封號的國泰永續高股息（00878）雖然絕對戶數來到30萬7920戶，為定期定額戶數最多的一檔ETF，但2024年12月定期定額新增戶數「僅」4604戶，在定期定額ETF前20強中排名第3。

有別於市值型ETF迅速聚集人氣，高息ETF產品失色，首檔高息ETF、元大高股息（0056）定期定額絕對戶數超過20萬戶，雖然在20強中名列第3，但是光2024年12月就減少2032戶定期定額粉絲，與月配型的元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）並列為定期定額月減戶數最多的前3檔。

台股ETF採月配息始祖00929在連續2個月配息皆為0.05元後，近期人氣明顯降溫，雖然2024年12月定期定額絕對戶數仍有6萬1030戶，在證交所定期定額排行中名列定期定額戶數第7多，但若與11月定期定額戶數7萬1896戶相較，光是2024年12月就流失10866戶，比富邦科技（0050）、富邦台灣中小（00733）現有定期定額交易戶數還多，成為20大ETF定期定額排行榜中失血最重的一檔。

關鍵字： 台股ETF定期定額富邦台50元大台灣50國泰永續高股息

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