加州野火！當地受災戶報稅延至10／15　另有2.5萬生活救急資金

▲加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國加州野火肆虐，18萬人緊急撤離，財產損失估逾1350億美元（約台幣4.47兆元），美國國稅局（IRS）、加州政府先後宣布針對受災戶報稅提供一系列緊急措施，包括延長稅務申報和繳納期限至10月15日，較現有期限4月15日延長半年、免除罰款和利息、退稅彈性、低利融資等。會計師指出，政府另有2周共770美元（約台幣2.55萬元）的生活救急資金，預料後續會再進一步提供更多應急措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美國野火稅務措施。（圖／翻攝IRS官網）

北美華人會計師協會（sacpaa）2021-2024年會長、現任理事長暨會計師張青指出，拜登政府在這次野火燎原下提供多項稅務與經濟措施，最大特點就是1月7日以後的稅表申報、繳稅期限都延到2025年10月15日。

張青預期，聯邦和加州政府會有進一步災民補償措施。

據美國政府公告，拜登在加州野火宣布進入緊急狀態以後，獲疏散居民、企業都可得到聯邦救助，包括最多2個禮拜的酒店費用、770美元臨時救濟金用來購買個人必需品，另有其他大規模直接補助金(包括醫療、汽車維修等需求)。

安永會計師事務所執業會計師楊建華則指出，台灣災害抵損通常規定在災害發生後30天內檢附損失清單和證明文件，向戶籍所在地稽徵機關或就近向災害所在地稽徵機關申請派員勘查。國稅局核定以後，會核發災害損失證明給申請人，申報列舉扣除時，需附上這份證明。如果是因為天災、不可抗力事由無法在期限內繳稅，可免加計利息、申請延期或分期繳納綜合所得稅。

楊建華指出，美國加州野火屬於「國家級」災難，影響範圍大，稅務彈性也更高，我國國稅局也會視災害嚴重性決定災害損失受理期，以之前花蓮地震申請災害損失為例，當時就延長為3個月，使納稅義務人有充裕時間清理家園及申請稅捐減免。