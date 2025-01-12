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英業達評估美國製造　蔡枝安：德州是可能地點之一

▲英業達。（圖／記者楊絡懸攝）

▲英業達為避免川普上任後課徵關稅，會優先考慮從泰國等東南亞地區出貨。（資料照／記者楊絡懸攝）

文／中央社

代工廠英業達總經理蔡枝安今天說，為避免川普上任後課徵關稅，會優先考慮從泰國等東南亞地區出貨，目前已調查過美國幾處電力供應穩定地區，若要在美設立伺服器終端組裝廠，德州是可能地點之一，但要等到川普就任後再決定。

針對輝達（NVIDIA）下一代人工智慧（AI）伺服器GB300相關規劃，蔡枝安表示，從輝達合作廠商來看，「其實台灣就這幾家，大概沒有一家會漏掉」，英業達當然也會在內。

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英業達今天舉辦50週年旺年會，首度移師台北小巨蛋，以「同心協力．再創佳績」為活動主軸，由集團會長葉國一、董事長葉力誠帶領旗下公司英業達、英華達、英研智能、無敵科技等近1萬1000名員工與親友參與，表演藝人包含理想混蛋、動力火車、告五人。

蔡枝安會前接受媒體採訪表示，為因應川普（Donald Trump）20日就任美國總統後可能祭出新關稅政策，英業達會先從泰國等東南亞地區出貨，比較大的挑戰是伺服器後段組裝，因為產品體積較大且相當昂貴，不易運送到美國。

蔡枝安提到，由於很難預測川普關稅政策，目前採「靜觀其變」。英業達原本在墨西哥就有設廠生產伺服器、筆記型電腦、車用電子等產品，墨西哥廠離美國很近，如果要在美國設廠，生產線可以很快搬遷過去。

他也透露，英業達已調查過美國幾處地方，德州是可能設廠地點之一，原因是距離墨西哥近，電力供應也相對充足。如果新廠重新架設電力，至少需半年以上，若具備現有電力就容易許多。

蔡枝安強調，英業達在台灣、中國、墨西哥與捷克，以及東南亞的泰國、馬來西亞、越南都設有生產基地，可以分散風險，川普不可能對每個地方都課稅，要看川普上台後的決定，再評估應對措施。

英業達去年12月合併營收約新台幣722.64億元，月增18.74%，年增66.01%，創單月歷史新高；2024全年累計營收6462.86億元，年增25.55%，締造歷史新紀錄。

蔡枝安指出，英業達2024年整體表現還不錯，營收成長25%以上，伺服器成長超過40%。展望2025年，由於變數很多，又有川普因素和地緣政治問題，內部保守預估仍會持續成長，但幅度很難估算，不會像2024年成長25%水準。

談到車用事業，蔡枝安表示，英業達設有車用部門，目前為止經營還不錯，2024年車用營收成長40%以上，2025年營收預估至少3倍成長，英業達目前在墨西哥、捷克、中國上海、台灣都設有車用生產線。機器人方面，英業達認為是未來趨勢，有團隊進行研究。

晶片大廠超微（AMD）併購輝達伺服器供應商ZT Systems將於今年上半年完成，由於英業達是ZT大股東之一，媒體關注ZT收購案對英業達的影響。

蔡枝安表示，ZT對英業達的訂單並沒有減少，ZT賣給超微後若想更換供應商，需要花費很大心力。2025年ZT對英業達營收貢獻仍將保有一定比例，英業達也會想辦法爭取更多訂單。

關鍵字： 英業達蔡枝安代工川普關稅

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