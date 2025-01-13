快訊／台積電漲10元至1110　台股開盤上漲58點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（13日）以23070.32點開出，指數上漲58.46點，漲幅0.25％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1110元，漲幅0.91％；鴻海（2317）下跌1.5元至180元；廣達（2382）下跌3.5元至280元；陽明（2609）下跌0.7元來到71.5元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.29元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌696.75點或1.63％，收在41938.45點；標準普爾500指數下跌91.21點或1.54％，收5827.04點；那斯達克指數下跌317.25點或1.63％，收在19161.63點；費城半導體指數下跌124.88點或2.42％，收5037.47點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|41938.45
|▼696.75
|▼1.63%
|S&P500
|5827.04
|▼91.21
|▼1.54%
|NASDAQ
|19161.63
|▼317.25
|▼1.63%
|費城半導體指數
|5037.47
|▼124.88
|▼2.42%
資料來源：證交所
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