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2025年風向！達人喊「季配息率5%正常水準」　3代理財術一文看

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／碎念女子萬萬歲Murmur Girl

女子前幾天發下豪語說週末要來完成2025自己對投資的看法，終於準備好思緒要跟大家分享了，希望可以跟大家一起討論

首先先說女子的結論：

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高股息ETF在2025年陸續調降配息依然是肯定的，去年月配息已經率先反應，接下來季配息的產品依ETF成立時間長久，陸續下滑至5%上下可能才會是正常水準

2025年川普2.0跟中國地緣政治風險，可能會隨時成為金融市場的黑天鵝，因此「分散投資區域」可能會是需要考慮的投資方方向。

投資美國公債的朋友，女子不會說是從「送分題」到「送命題」，雖然目前川普政策看起來降息機率跟空間都有限，但是已經持有的朋友除非真的要認賠賣出，不然等待降息之前，領5%上下的債券利息不也是挺好的？

為什麼說高股息的息率還會再降？

首先看一下過去三年台股大盤殖利率，最高的時期是2022年10月的5.54%，不過後續一路下滑至最新的2024年12月至2.46%。台股高股息ETF顧名思義是從「台灣個股」挑選殖利率較高的股票一籃子買進，那麼整體大盤平均值下降，單純就「股息」所得，高股息ETF能夠領到的配息已經大幅縮水。

進階一些的朋友會問：「那不是還有資本利得跟收益平準金可以分配嗎？」是的，不過要能夠分配這二者各自是有前提的：資本利得業者並沒有公布出來「已實現+未實現資本利得」的個別數字，要配發資本利得的水準是二者相加為正數（也就是實際上有賺錢才能配發）。但目前帶動台股上漲的都是AI題材個股，這些大多不是高股息ETF的成份股，即使某些是，隨著股價上漲也反映出殖利率下降（所以會在換股時被剔出），因此能不能配資本利得，仍然是不確定的，但是掛牌越久的產品確實機會比較高，因為有賺到台股從1萬多到2萬多點的價差

至於收益平準金的本意，是「要證明股息因為短時間內投資人大量湧入而被稀釋才可以配發」，假設本來100元要分給10個人，突然多跑來90人，一個人可以分的從10元變成1元，那麼就是明顯被稀釋的狀態。可是（這個可是很重要），目前啟動的標準是什麼？各家業者似乎沒有一個明確且一致的標準，使得收益平準金也成為不確定的項目。而另外一個女子覺得收益平準金大家應該要記得的是，概念上簡化的說，仍然是你投入的資金配給你自己（左手換右手）而已，因此看到帳單上好像增加了收益平準金很漂亮，實質意義並沒有太大。

如果不投資高股息產品，那可以往哪邊投資呢？

2025年川普即將上台，因此美股會是女子自己看好的市場，而另一方面，與美國同盟的國家也都相對比較有機會在川普政策下受惠。但是，地緣政治的風險在不能排除之下，女子自己首先會把高股息轉向市值型的標的。此外，投資單一市場如果遇到黑天鵝可能也會比較慘，因此分散投資不同國家的市值型商品女子覺得是大家可以考慮的。

尤其是Z世代，可以投資本金有限的情況下，投資成長、市值型的產品幫助自己累積本金，女子覺得遠遠比投資高股息還要來的好。畢竟想像你第一桶金是100萬元，投資5%的商品，一年其實只拿5萬元（可能還要被扣稅），平均一個月4,166元。

而如果是投資市值型的商品，例如知名的0050好了，2024年全年上漲近50%，當然不代表今年也會持續有這麼大的漲幅，但假設你100萬元從去年第一天放到最後一天，你可以獲利的金額將近是50萬元，而且如果賣出獲利了結，那麼這屬於「資本利得」反而是不用課稅的。

一來一往算算看，Z世代的你還要把錢放在高股息上嗎？大家可以自己評估一下。

美中地緣政治的影響

先從美國說起，在難以預期的地緣政治上，女子認為川普作為商人，一定是會努力讓美國股市好的。那麼川普概念股（AI、美國金融股、能源）可能都會是受惠的對象；而美元持續強勢女子目前也看不出來短期內會反轉，畢竟川普對各國提高關稅，那麼強勢美元可以消弭一些進口到美國商品的成本，也可以稍微對美國通貨膨脹有短期的抑制效果。

美國公債的方面，目前短天期的美國公債在「降息機率不大」的情況下，可能會是短期有獲利空間的產品。至於長天期的債券產品，就跟女子前面提的，目前除非要認賠賣出，不然美國公債風險非常低，繼續抱著等降息邊拿5%多的利息，也是不錯的選擇。

中國方面，女子建議大家先從二個關鍵字從各大平台去快速瞭解中國經濟：「內卷」及「消費降級」。換句話說，中國經濟正面臨通貨緊縮及經濟寒冬，很多企業發不出薪水，這也導致民生必需品、餐飲的價格需要調低，而這個內卷和消費降級正是中國經濟正在走的「負向循環」之中。

看久中國經濟數據的朋友應該都跟女子一樣，知道中國官方公佈的數據都灌水了太多，沒有什麼實質意義。而中國目前為了刺激經濟的做法，就是不定時放錢到股市，但是很可惜的是，放錢進去也猶如石沉大海，在金融市場上面一二天就會把飆漲的股市又再次打到低點。因此投資中國嗎？女子是不會考慮的。

2025年女子的投資規劃

最後女子就列點的來說一下基於前面所提到的一切，女子投資邏輯下會考慮的標的範圍。首先幫大家再回憶一下：以美國為主軸的供應鏈國家，都會是女子考慮的市場；而與中國相關（或依賴度大的）市場，女子是不會考慮的。

因此總結的來說，女子考慮的標的：

1、美國股市的VOO（或者沒有美股帳戶，台灣也有連結同樣指數的S&P 500，00646）

2、風險承受度比較高一些的，女子會考慮比特幣ETF（當作避險及波段獲利的工具），例如IBIT、FBTC、GBTC或BITB、ARKB。最後這二檔BITB、ARKB規模比較小，建議有考慮的大家可以先瞭解一下。

3、考量地緣政治風險的話，原油跟黃金也都有ETF可以買（比期貨交易簡單），這點也是可以連同比特幣ETF考量的。

4、至於其他市場的話，台灣（AI世代不可或缺的重心）、日本（經濟結構轉型，美國盟友）、以色列（科技、國防產業）、印度（IT及製造業，取代中國），這是女子比較看好的市場。不過並不是每個市場對台灣投資人來說都很方便交易的，除了考量時差因素外，台股復委托一般投資人也不見得能直接買到，而且復委托投資成本也是需要考量的。因此女子看考這些市場，會優先考慮ETF相關性，再來考慮基金（主要是ETF買賣效率比較高，但如果是定期定額長期買的話，那一檔基金可以買到的市場可能會比ETF來得高）。

最後就祝福大家今年投資順利囉

本文由《碎念女子萬萬歲Murmur Girl》授權《ETtoday新聞雲》刊載，原文出處於此，不得轉載

關鍵字： ETF台股市值高息0050

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