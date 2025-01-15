▲第一銀行首創AI春聯，加碼線上交易抽郵輪之旅喜迎新年。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

隨著農曆新年的腳步逼近，第一銀行結合AI技術，推出「迎財納福衝第一」活動，吸引民眾踴躍參與，現場一片熱鬧。只需動動手指寫下吉祥字，AI系統便能自動辨識並生成專屬的大紅春聯，將傳統年味注入現代科技魅力。就連第一銀行副總經理蔡淑慧也親自體驗，表示科技結合農曆新年，創造出獨樹一格的趣味體驗。

▲▼動動手指創造好運 AI春聯體驗超好玩，民眾直呼年味十足！（圖／記者謝盛帆攝）

AI春聯科技魅力 民眾直呼好玩。民眾李先生表示：「我寫的是好運的『好』，希望今年能夠一直都有好運。」他更稱讚這項活動獨特又有創意，讓傳統春聯與現代AI技術結合，實體化的專屬春聯更是增添了年節氣氛。另一位楊小姐則表示：「非常好玩，我已經玩了兩次，每次印出來的春聯都不一樣，非常有趣。」她拿到的春聯上寫著「鈔有引力財有道」、「飛蛇繞福門」，既創新又帶有吉祥寓意。

記者實地體驗，民眾還可以透過社群平台分享自己的專屬春聯，增添與親朋好友間的情感連結。於活動網站留存正確個人資料， 並將活動頁中生成的專屬春聯透過社群媒體分享給好友， 就可獲得 LINE POINTS 50 點及小粉獅造型面紙盒套的抽獎資格。 1月24日前，完成線上互動並保存列印代碼的民眾，還可至第一銀行總行印出實體春聯，為新春增添暖意。

▲▼第一銀行副總經理蔡淑慧表示，第一銀行領先數位創新，AI春聯活動旨在為民眾帶來全新數位體驗。（圖／記者謝盛帆攝）

第一銀行副總經理蔡淑慧提到：「我們希望結合科技與傳統，讓新年有更多溫暖與驚喜。AI技術如今正蓬勃發展，我相信，民眾對於AI的各種應用一定充滿興趣。第一銀行在數位發展領域一向走在前端，因此今年特別推出了這項結合創意與科技的AI春聯活動。」此外，只要在1月20日前於活動網頁留存正確email，就能在1月24日前收到第一銀行準備的「隱藏版電子春聯」，民眾可以透過郵件把春聯寄送給親朋好友，傳遞滿滿祝福。

▲▼第一銀行推出交易任務抽獎活動，包括價值2萬元的雙人郵輪之旅、3000元即享禮券、雙人電影票等，最多可獲得四次抽獎機會。（圖／記者謝盛帆攝）

除了AI春聯活動，第一銀行更推出交易任務抽獎活動。民眾只需完成包括「線上申請信用貸款」、「網路投保」、「線上申辦信用卡」或「開立iLEO數位帳戶」中的任一任務，就有機會參加抽獎。獎項包括價值2萬元的雙人郵輪之旅、3000元即享禮券、雙人電影票等，最多可獲得四次抽獎機會。第一銀行副總經理蔡淑慧進一步表示：「我們希望讓AI技術帶來新年的新氣象，邀請大家把握這次創意體驗，用最具科技感的方式迎接蛇年。」

無論是參與AI春聯活動，還是完成交易任務，第一銀行讓民眾以創新方式迎接充滿祝福的新春佳節。這個新年，就讓第一銀行用科技與心意，陪伴大家開啟美好未來。

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