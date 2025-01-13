滙豐銀：亞洲GDP 4.4%優於全球平均2.7%　台、韓科技股維持高度成長

▲滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華(左)、滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲。（圖／滙豐銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

滙豐銀行預期穩健的全球經濟前景、持續擴大的企業盈餘成長，以及多數央行同步降息，將可能有利於風險資產類別，全球股票的報酬表現可能會優於債券，由於印度和東協國家成長強勁，加上中國不斷加大政策刺激措施的力道，2025 年亞洲 (除日本以外)的經濟成長可能保持在 4.4%，遠高於全球平均成長率 2.7%。

滙豐銀行建議對全球股票持相對較高比重配置，對全球債券持中性觀點，並透過挑選債券以創造穩定收益，為了應對地緣政治風險和貿易不明朗因素，可考 量加强多元資產配置，並繼續相對看好美元。

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滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，去年全球多元資產投資組合的報酬率表現大幅優於現金，多元資產投資策略將於2025 年繼續維持理想表現，儘管美國新政府的政策調整可能將為全球貿易和當地財稅政策帶來不明朗因素，但減稅、放鬆監管可能有利於美國資產，支持偏高比重配置美國股市和全球股票，以及看好美元的觀點。

范卓雲補充說明，美國新政府的關稅和移民政策為通膨前景增加不確定因素，而且債券利差縮小，在美國大選結束後下調全球投資級債券至中性觀點，並在利率波動加劇的情況下專注於主動型債券策略，預計地緣政治風險和貿易不明朗因素將推動市場降低罕見重大損失風險和分散投資組合的需求。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，近期因市場對科技股高估值的關注，全球大型科技股出現波動，維持對全球和亞洲半導體和科技股的偏高比重配置，與去年同期相比，雖然科技板塊的盈餘成長率因基數較高將會減慢，但受惠全球人工智慧軟體需求強勁成長和硬體升級浪潮，盈餘成長動力仍然相當強勁，預期 2024 和 2025 年台灣和南韓半導體產業仍將維持高速成長。